推動救災前停看聽 高風險救援更安全

記者蔡琇惠／新北報導

新北市政府今（5）日9時至16時假臺北新板希爾頓酒店舉辦「114 年消防機關高風險場域救援整備共識營」，聚焦「特殊類型火災」與「海河水域救援」等高風險場域安全策略。活動由內政部消防署指導、新北市政府消防局承辦。本次特別邀集全國各縣市消防機關及第一線協勤民間救災團體共同參與，凝聚救災安全共識、分享經驗，推動消防救災作業的系統化安全文化，降低前線同仁在複雜環境中的執勤風險。

新北市消防局指出，本次課程邀請海域、水域救援、化學災害、高風險火災等領域的專業講師進行專題分享，並安排交流討論與情境分析，使公私部門救災團隊共同研議安全辨識、危害預防與程序強化等議題。透過跨域交流，有助於提升第一線反應人員在高風險環境中的自我防護能力與風險決策品質，確保每位救災弟兄皆能「平安出勤、平安返家」。

消防局長陳崇岳表示，消防人員的生命與健康，是整體救災體系最重要的安全資產。透過跨領域專家授課、案例解析與情境討論，將安全理念更深度融入作業程序，強化消防安全文化，為高風險災害救援注入新的安全動能。

新北市長侯友宜提到，近年來災害樣態快速變化，高樓火警、電動車火災、極端氣候引發的山洪與海河風險日益提升。他表示：「救災安全不是口號，而是責任。新北市不僅要把第一線弟兄的安全放在最前面，也要透過制度、訓練與科技的全方位整合，建立救災安全模式。」

消防局強調，新北近年投入大量資源推動風險預警、智慧監測與救災科技應用，未來也將持續強化跨縣市合作與中央資源串聯，使消防人力在面對高風險災害時能更安全、更有效能，期盼此次研習能讓各縣市相互學習成長，共同打造「安全第一、風險可控」的全國救災典範。