推動數位人文 故宮與台大簽署合作備忘錄

國立故宮博物院院長蕭宗煌今天(29日)與國立台灣大學校長陳文章共同簽署合作備忘錄，雙方將在未來5年深化合作，共同推動數位展示、數位人文，以及科技應用與人文藝術的跨域交流。

陳文章表示，台大與故宮同樣承載著文化傳承與知識創新的使命，而故宮擁有無可取代的文化遺產與人文資源，台大則在智慧科技、永續科學、分子生醫等研究領域具有堅實的基礎。他說，台大即將整修校史館，相信未來與故宮在文物典藏上會有更多交流空間。

廣告 廣告

蕭宗煌則指出，故宮長期和台大多個系所廣泛交流，像在早期「數位典藏國家型計畫」時期，就共同研擬詮釋資料及探索文物數位展示，近年來和人類學系合作發展「台灣意象展」，並和網路與多媒體研究所合作開發多項數位展件，另外也與藝術史學系及數位人文中心等單位交流合作。

故宮強調，展望未來，希望能藉由台大在藝術史、人工智慧等方面的研究領先優勢，探索文物活化與數位展演的新模式，將故宮典藏與當代科技完美結合。