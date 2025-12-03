推動數位學習 市府蟬聯雙大獎

台南市再度榮獲教育部數位學習推動績優縣市「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」雙獎肯定。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

教育部舉辦二０二五自主學習節，邀請各縣市績優教師共同交流並發表數位學習成果並頒發年度績優獎項，台南市表現亮眼，連續兩年蟬聯雙項大獎，獲頒「績優數位學習推動辦公室卓越獎」與「因材網績優縣市獎」，展現台南市深厚數位教育能量及推動數位教育的卓越實力。

配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，市府更超前部署，自行籌編經費，打造完善的數位學習環境，硬體建設方面，率先在六都中全面完成國中小教室安裝七十五吋智慧觸控大電視與水擦黑板，提升教學便利性及互動品質。

此次獲頒績優中小學人員及績優領航教師共三人，永康國中林柏寬獲最高榮譽「特優獎」，土城高中戴嘉靚獲頒「卓越獎」；東區崇學國小張琬翔獲頒「績優領航教師」。在教學設計方面，獲九件優良教案肯定。新民國小與新市國中，雙雙獲得「適性計畫績優學校」殊榮。

教育局指出，在ＡＩ時代，善用數位學習平台與工具，推動以「學生為中心」的數位融入差異化教學模式，推動適性教學，透過因材網、酷英、均一等數位學習平台，掌握學生學習差異、迷思或盲點，客製化教材、指導與補救教學，讓不同學習步調孩子，都能穩健的成長與進步。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，根據數據分析顯示，學生若使用數位學習平台超過四小時，在國語文、英語及數學等學科成長測驗通過率，普遍高於未使用學生，顯示科技應用對學習具正向助益，未來將持續身化數位學習應用。