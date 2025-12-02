推動數位民主！獲瑞典「正命獎」肯定 唐鳳：榮耀屬於台灣

[Newtalk新聞] 中華民國無任所大使暨前數發部部長唐鳳，日前受到享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「正命獎」（Right Livelihood Award）肯定，也成為台灣首位得主。在頒獎前夕唐鳳現身斯德哥爾摩大學準備演說。她在臉書上分享演說內容，並表示要將這份表彰其推動數位民主貢獻的榮耀獻給台灣，強調自由民主是先賢血汗淬鍊，未來將持續用AI導流衝突，打造「地熱民主」。





正命獎被國際媒體稱為「另類諾貝爾獎」，是一個極具聲望的國際獎項。它創立於1980年，創立目的是表彰和支援那些為當今世界面臨的最緊迫挑戰，提供切實可行和模範答案的人。與諾貝爾獎不同，正命獎更側重於草根性和實踐性的解決方案，關注領域涵蓋環境保護、人權、可持續發展、和平與非暴力行動等。它代表了一種對主流價值觀和傳統發展模式的反思與批判，鼓勵人們以符合道德、促進整體福祉的方式來解決世界問題。

在頒獎典禮前夕，唐鳳來到斯德哥爾摩大學談論台灣的故事。唐鳳表示，站在這裡，看著螢幕上的「We the People」，她感受到台灣與世界同在。四百萬年以來，在海陸板塊的碰撞中，台灣一直不斷向上，仰望星空。自由與民主絕非天降恩賜，它們是巨大壓力下淬鍊而成，是先賢以血汗與淚水開拓。





唐鳳指出，長久以來，極化對立被視為必須撲滅的惡火，但在台灣，領悟了新的道理。身為全球最年輕的造山島嶼，正是板塊的衝撞，孕育出壯麗翠青。台灣打造了「地熱民主」，轉化歧見的負面焦灼，成為革新的正向動力。面對全球民主倒退的挑戰，不是讓衝突噤聲，而是予以導流。AI不應以憤怒分隔你我，而應在罕見共識之處，將我們連結。全民就是超級智慧。





唐鳳進一步強調，身為台灣首位「正命獎」桂冠得主，這份榮耀不只屬於她，它屬於眾人。她感謝曾為數位自由刻下印記的每一位，以及正為全球各地和平奮鬥的每一位。婆娑之洋，美麗之島；公民之國，萬華之中。讓我們攜手，共創無限未來。

