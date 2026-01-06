推動新店獅頭山步道升級完成 陳永福：為登山安全把關

248260106a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店獅頭山步道向來是地方居民日常運動、親近大自然的重要觀光處所，除連結城市與山林，也承載許多民眾家庭歡聚的記憶。新北市議員陳永福今（6）日表示，近期新店區檳榔路端步道完成基礎改善工程，不僅排除長期安全疑慮，更讓這條登山步道能持續陪伴市民休閒踏青。

陳永福指出，獅頭山步道過去因為地基水土流失，加上周邊大樹樹根竄生，導致原有道路出現開裂、沉陷的狀況。不只影響通行，也讓人擔心在颱風、地震等災害來臨時，恐怕造成更嚴重的損傷，對登山客與鄉親的安全都是一大隱憂，潛藏的危險也成為地方長期關切問題。

陳永福說，服務團隊在接獲文明里長彭永珍反映現況後，立即啟動協調機制，向相關單位爭取改善經費與工程安排，讓問題及早被正視，而非等到意外發生才處理。透過現場會勘與專業評估，改善方案順利推動，工程近期完成。

陳永福強調，本次施工重點放在強化步道結構穩定、修復受損路段，同時兼顧自然景觀與行走安全，透過完善維護，不但提升使用安全，也讓山林資源得以長久保存。讓前來獅頭山走走的民眾，運動休閒之餘，也欣賞新店的風景。

照片來源：新北市議員陳永福臉書翻攝

