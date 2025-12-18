推動新竹科學園區空維區擴大管制對象 守護民眾健康

推動新竹科學園區空維區擴大管制對象，竹縣環保局將加強查察，以守護民眾健康。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為提升新竹科學園區及周邊空氣品質，新竹縣政府將自明年起與新竹市聯合推動擴大管制對象，針對進入新竹科學園區施工的施工機具與柴油大客貨車，加強管理與檢驗。凡進入園區的施工機具及柴油大客貨車，須持有有效的自主管理標章，確保其排放標準符合法規。

竹縣環保局表示，管制措施分階段實施，明年一月一日起，出廠滿三年以上的柴油大客貨車，必須每年通過柴油車黑煙排放不透光率檢驗，並持有一年內檢驗合格紀錄或自主管理標章未逾有效期限；出廠滿五年以上的燃油機車應完成最近一年度排氣定期檢驗合格。明年七月一日起，所有柴油引擎之施工機具必須取得有效期限的施工機具清潔排放自主管理標章。未符合規定者，若進入新竹科學園區空氣品質維護區，將依法處以五百元以上至六萬元以下罰鍰。

環保局呼籲，為維護良好空氣品質，請民眾主動配合機車定期檢驗，建議民眾加入「新竹縣機車定檢簡訊通知」服務，因應無紙化政策已不再寄送明信片通知，善用簡訊通知系統提醒車主準時定檢，維持車輛排氣符合排放標準，讓新竹縣的空氣越來越清新，守護大家的健康。