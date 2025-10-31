推動智慧司法、鑑識科技發展 法務部法醫所與台大聯合舉辦實務研討會

記者楊佩琪／台北報導

法務部政務次長徐錫祥代表部長致詞，期盼未來法醫研究所持續深化與醫學、學術及執法單位的合作，共同推動司法科技的專業發展與國際接軌。（圖／翻攝畫面）

為聚焦司法科學最新技術與跨領域應用，展現政府在司法科技與鑑識實務推動上重大進展，法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所31日共同舉辦「法醫電腦斷層掃描（PMCT）與鑑識科學實務研討會」，邀集政、學界及實務單位齊聚參加。包括台大法醫研究所所長翁德怡、刑事警察局鑑識中心主任黃女恩、法務部政務次長黃世杰、台高等檢察署檢察長張斗輝、台北地檢署檢察長王俊力、法務部法醫研究所所長侯寬仁等人皆到場。

此次研討會內容涵蓋PMCT實務應用案例、DNA建檔與鑑定技術在刑案偵辦中之應用，以及新興毒品趨勢分析等。法務部政務次長徐錫祥代表部長出席致詞時表示，法醫工作在司法體系中扮演極為關鍵的角色，不僅攸關事實真相的釐清，更直接影響司法判決的公正與社會的信任。隨著科技進步，法醫電腦斷層掃描（PMCT）已成為國際間不可或缺的鑑識工具，係以非侵入且高精度方式進行大體掃描，3D重建傷害樣態並保存影像資料，讓鑑識作業更加科技化與系統化。

另法務部積極推動「智慧司法」與「數位轉型」，將PMCT的科技應用導入司法實務，並強化跨機關資料整合與資源共享，讓司法科學資訊能更即時、更安全方式運作。同時，透過與國內外專業機構合作，持續提升台灣司法鑑識能量與國際接軌。

徐錫祥並表示，刑案跡證及涉嫌人DNA建檔與比對技術的發展，使得檢警在刑案發生後能更快速確認嫌犯身分，甚至破獲多年懸案，對於檢警在偵辦各類刑案中發揮相當重要功效；而針對近年來電子菸、喪屍菸彈等新型態毒品的危害與氾濫，政府已制定推動「新世代反毒策略行動綱領」，由法醫研究所強化藥毒物檢驗能量，成為國家鑑識及司法偵查的堅實後盾。

法務部也肯定法醫研究所近年在專業上的成長與成果，不論在PMCT影像應用、DNA鑑定、毒化分析或司法死因資料庫建置等面向，均展現「以科學捍衛正義」的精神。期盼未來法醫研究所持續深化與醫學、學術及執法單位的合作，共同推動司法科技的專業發展與國際接軌。

