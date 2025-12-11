推動智慧校園 國北教大與資策會簽合作協議

國立台北教育大學與資訊工業策進會簽署合作協議，台北教育大學今天(11日)表示，雙方將結合學校在教育研究、師資培育、人文藝術、科技創新等能量，以及資策會在人工智慧、資安科技、數位轉型與政策智庫等領域的專業優勢，在未來5年共同推動教育創新、跨域研究與產學合作，並合聘人員，進行科技研究合作及人才培育與實習。

國北教大校長陳慶和表示，學校長期深耕教育研究與師資培育，近年來更推動人工智慧與數位科技跨域整合教育及應用，成立「人工智慧產學發展中心」，之後也將成立「若竹AI創新學苑」，全面提升教學、研究與社會服務的量能。

資策會執行長范俊逸則提到，雙方合作是技術與教育的結合，目前正在進行AI融入教材研擬，這次與國北教大合作，將聚焦「科技×教育×永續」三大主軸，貼近教育現場需求，再透過實際課程、教材與場域，深化科技在教學上的應用，協助打造示範型智慧校園。