推動書香屏東閱讀政策 屏東縣教育處攜手臺師大以AI智慧打造適性閱讀教學

▲屏東縣政府教育處陳國祥處長(左)與國立臺灣師範大學宋曜廷副校長(右)代表簽署。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為深化閱讀教育、提升學生閱讀素養，並回應AI時代的學習需求，屏東縣政府教育處今（26）日舉行「Smart Reading 適性閱讀」合作簽約儀式，正式攜手國立臺灣師範大學導入AI智慧閱讀系統，持續推動「書香屏東」閱讀政策，打造結合科技與人文關懷的智慧學習新典範。

簽約儀式由教育處陳國祥處長與國立臺灣師範大學宋曜廷副校長代表簽署。自114學年度起，擇定滿州國中、公正國中、西勢國小、新生國小、廣安國小、復興國小、建興國小、永港國小及潮昇國小等九所學校試辦，透過SmartReading適性閱讀平臺，協助學校掌握學生閱讀能力，推薦合適書單，培養學生自主閱讀與終身學習的能力，全面提升閱讀素養。

「Smart Reading適性閱讀」由臺師大宋曜廷副校長研究團隊研發，為全球首套中文適性閱讀系統，可系統化追蹤學生閱讀素養的成長歷程，協助教師為學生閱讀能力進行清楚定錨，目前可推薦書籍數量已達八萬本。平臺透過「中文閱讀能力適性診斷評量（DACC）」檢測學生閱讀理解能力，並依據學生能力與興趣，推薦符合其閱讀程度的書籍；學生完成閱讀後，可透過摘要撰寫或閱讀理解題作答，由系統即時提供回饋，協助學生檢核學習成效，也成為教師調整教學的重要依據。

教育處長陳國祥表示，閱讀是培養獨立思考、創新能力與國際視野的重要基礎，本次導入AI智慧閱讀系統，正是結合科技輔助教學的重要一步，透過AI技術協助教師看見每一位學生的閱讀差異，讓學習回到以人為本的教育本質，期望讓教師更精準掌握學生學習狀況，讓學生在差異中學習，在閱讀中享受樂趣並發掘潛能，讓閱讀成為孩子一生受用的能力。

教育處表示，教育處近年持續推動閱讀教育，從營造校園閱讀環境、深化閱讀教學、推廣親師生共讀，到導入數位閱讀資源，致力於落實「以人為本、適性發展」的教育理念，希冀師生共同打造溫馨有感的閱讀校園，培育具備自信、關懷與競爭力的未來人才。