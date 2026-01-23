推動本土語傳承 新北表揚151項績優學校與教師

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北教育局表示，今天表揚推動母語及本土語文績優學校與老師，共151個獎項。除深化語言文化傳承，推動本土語文創新學習，也展現從課堂到日常，以行動推動母語的成果。

新北市「台灣母語日觀摩會暨推展本土語文績優學校與人員表揚大會」，今天下午於三重區集美國小舉辦，教育局說，共頒發151個獎項，涵蓋資深優良族語老師等獎項類別。

市府客家事務局長劉冠吟以客語、國語雙聲帶致詞表示，不管是流行音樂或文化的影響力，客語都比起台灣閩南語更弱勢，特別要感謝許多客語老師努力打拚傳承語言與文化。

廣告 廣告

永和國小在「本土語文影音創意說唱讚」競賽表現亮眼，獲中年級特優，由客語薪傳老師黃旭霞和劉純曲帶著學生李冠潔、黃語旋、侯沅廷等人前往領獎。

學生范芷寧、劉曦澐接受中央社記者訪問表示，以不熟悉的語言參賽很困難，常要NG重來，但在老師上課很有趣，明年還要繼續參賽。

黃旭霞老師表示，藉由本土語舞台讓孩子學習時更多自信，快樂學習多元語言很重要，孩子多一種語言，多一項競爭力。

教育局說，獲「本土語文績優人員獎」的集美國小客語教師劉貴櫻，教學已逾17年。她分享，母語是連結土地與文化的臍帶，聽見孩子以略顯生澀卻堅定的客語說出「先生好」相當感動；都市孩子能在課堂自在切換語言，讓說母語成為一份驕傲。

土城國中校長徐淑芬表示，學校長期以多元、有趣且貼近生活的方式，引導孩子「敢說、愛說、樂於說」母語；每次開口，背後都是教師團隊長期累積的專業與陪伴。（編輯：張銘坤）1150123