推動森林資源全利用臺灣二葉松變身世界級琴酒勇奪大獎
記者徐義雄／台中報導
台灣風味躍上國際舞台。林業及自然保育署台中分署與民間獨立酒廠「醲蒸餾所」合作研發的「醲琴酒－蘋果二葉松」，於世界權威賽事「二0二六世界琴酒大賽（World Gin Awards）」中勇奪「最佳香料琴酒（Signature Botanical Gin）」銅獎肯定。這款以台灣原生樹種「臺台灣二葉松」伐採後的剩餘針葉為核心原料打造的特色琴酒，將台灣山林風味推向世界，展現森林資源的循環利用與永續創新的亮眼成績。
林業保育署台中分署表示，推動永續森林經營，森林剩餘資材循環利用列為重要施政方向，透過資源全利用理念，提昇國產森林資源附加價值。二0二四年起，分署與醲蒸餾所展開合作，提供森林經營及伐採作業所產生的臺灣二葉松針葉作為研發素材。醲蒸餾所團隊運用專業蒸餾技術，細緻萃取二葉松特有的松脂香氣與天然油脂風味，融合清新的蘋果果香，打造出兼具森林氣息與細膩層次的特色琴酒，獨特風味獲得消費者青睞。更在來自世界各地優秀作品的激烈競爭中獲得國際評審肯定。
大梨山地區分布大面積台灣二葉松林,長期以來因地表燃料累積而成為森林火災高風險區域。分署透過分年度林相改良及森林經營措施,逐步減少地表燃料源，降低森林火災發生風險。這些過去被視為毫無利用價值的剩餘資材，如今搖身一變成為獲獎琴酒的重要原料，提升森林經營效益，創造生態保育與產業發展雙贏成果。
此次國際獲獎是對台灣民間產業創新實力的肯定，證明森林資源傳統木材利用外，蘊藏豐富且多元的發展可能。
台中分署指出，「醲琴酒一蘋果二葉松」已於大雪山國家森林遊樂區遊客中心及東勢林業文化園區山產店等據點販售,民眾有機會品味來自台灣森林的獨特風味，見證森林剩餘資材創造新價值的成功典範。
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