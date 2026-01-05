推動樂齡學習有成 南市榮獲114年教育部特優獎





教育部辦理114年度樂齡學習政策評選，台南市推動樂齡學習有成榮獲特優獎。教育局表示，感謝各樂齡中心長期用心投入，獲獎是展現市府及各樂齡學習中心的深厚基礎與執行力。各項相關課程與培訓資訊，請至台南市樂齡學習網查詢：https://moe.senioredu.moe.gov.tw/HomeSon/Tainan/TainanIndex。

教育局表示，全市37個行政區設有38所樂齡學習中心及293處樂齡學習拓點，各樂齡學習中心結合在地文化與社區資源規劃多元課程，提供民眾豐富的學習選擇。為提升推動品質，近年持續強化樂齡學習支持系統，包括精進課程師資培育機制、建置專業訪視輔導制度、推動跨中心交流與成果展現。

教育局說明，各樂齡學習中心依據社區特性與學員需求，發展多元特色的課程內容，提供貼近生活的學習體驗。如左鎮區推動植物染布生活趣—左鎮好風光課程、北門區發展藝起蚵畫樂妝社區、白河區蓮子創業班及官田區樂菱樂陶陶等課程，展現樂齡學習與地方發展共榮的成果。



