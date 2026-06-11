推動檔案「斷捨離」！中市府檔案清理計畫 嚴審保留珍貴歷史軌跡

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具備歷史價值及行政重要性之檔案，守護城市珍貴行政記憶





面對各機關長年累積的大量檔案，台中市政府積極推動檔案「斷捨離」，不僅替辦公空間有效減壓，也讓真正具有歷史價值與行政意義的重要檔案被妥善保存。市府秘書處推動為期4年的「檔案銷毀計畫」，透過系統化清理與分級管理，兼顧行政效能與城市記憶保存，讓檔案管理更有效率、更有溫度。

秘書處長謝佳蓁表示，檔案清理並非只是單純銷毀文件，而是透過嚴謹審查程序，重新檢視每份檔案的保存價值，在清除屆期且無保存必要檔案的同時，也精準篩選並保留重要歷史與行政核心檔案，讓珍貴的城市發展軌跡得以延續與典藏。

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秘書處表示，市府已訂定4年檔案清理藍圖，依各機關屆期檔案數量，自113年至116年間分階段推動檔案銷毀作業，並透過每季進度追蹤及檢討會議，持續掌握各機關執行情形。截至115年3月底，市府各機關已完成逾1,544萬件檔案銷毀，不僅有效釋出檔案保存空間，也同步提升整體行政效率與檔案管理品質。

秘書處進一步表示，檔案清理其實就像生活中的「斷捨離」，透過定期整理、分類與檢視，讓資料管理更加清晰有序，也讓辦公空間運用更靈活，更重要的是，真正具有歷史價值的重要檔案得以被完整保存，未來民眾透過檔案調閱與應用服務，也能更快速、精準找到所需資料，進一步感受城市治理累積下來的珍貴記憶與軌跡。

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