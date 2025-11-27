推動永續慢旅 台東縣政府攜手30家在地業者合作
（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府攜手30家業者推動永續旅遊，深化在地低碳轉型，今天邀請部分業者展現成果。台東縣長饒慶鈴鼓勵業者設計慢旅遊程，增加綠色採購或建置設備，讓台東觀光結合環保。
台東縣政府今天上午在縣政府大禮堂舉辦「2025年台東永續觀光產業輔導計畫成果展」，展現今年輔導30家業者永續轉型成果。
饒慶鈴致詞時表示，台東永續旅遊不是一個短期計畫，而是一條要與業者、社區、旅客一起走下去的路，縣政府鼓勵業者設計慢旅程、增加採購或建置節能低碳設備，讓台東的觀光旅遊結合環保、公益，才能發展得更長遠穩健。
她說，縣政府和「食、宿、遊、購」4大領域業者合作，30家示範點包括20家旅宿、4家餐飲、4家遊程、1家文創業者、1家伴手禮業者。除開設7天工作坊共學課程，輔導團隊也依個別業者情況提供永續認證、碳足跡計算與盤查、環境永續設備升級與綠色行銷等規劃與建議。
台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今天的成果展以「台東慢旅-Go Slow，Go Taitung！」為主題，打造5大沉浸式展覽體驗，讓永續不再停留於政策語彙，而是轉化成旅人可以「看得見、聞得見、摸得到、感受得到」的台東日常。（編輯：龍柏安）1141127
其他人也在看
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 天前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 4 小時前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 17 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 1 天前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今最低溫只剩10度！回暖時間曝光 下週東北季風恐再發威
受到東北季風影響，今（27）日清晨各地溫度仍偏低，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天仍受到東北季風影響，整體氣溫變化不大，到了週末東北季風減弱，各地氣溫將回升，北部及東部高溫上看26度。下週天氣主要還是要看東北季風強弱變化。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
要變天了！今晚全台多地轉雨體感濕涼 降雨熱區曝光
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風來襲！多地空品亮橘燈 晚起恐有降雨
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。民視 ・ 1 天前
天氣轉冷野生烏魚報到! 興達港"養殖烏魚卵"先搶市
南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導東北季風一波接一波南下影響台灣，野生烏魚群陸續來報到了，不過，在此同時，興達港漁市場已經就有上千尾養殖烏魚，堆成小山，忙著取卵，養殖烏魚的卵碩大肥美，業者透露，今年養殖烏魚產量持平，不過，野生烏魚抓到的數量增加，預計是個豐收年。又到烏魚產季，興達港漁市場有上千尾養殖烏魚，堆成小山，漁民忙著取卵。（圖／民視新聞）上千尾新鮮的養殖烏魚，躺在興達港漁市場，滿地烏魚堆成小山，工作人員正忙著處理。近日寒流來襲，氣溫驟降，烏魚卵肥美碩大，許多人員一早就開始在處理這些新鮮烏魚，剖出金黃肥美的烏魚子，和寶特瓶一樣大，所有漁民圍成一圈，動作俐落，手速又快，要分工合作取出烏魚子，不只養殖烏魚量產，野生烏魚今年產量也很不錯。烏魚子業者郭先生：「野生不一定有時候來很多，有時候也好幾年都抓不到，不過依照今年的天氣，這種氣氛這種溫度，可能今年我們海抓的量比較多，野生的量會比較多。」一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業。（圖／民視新聞）一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業，再進行拍賣，每年冬至前後，東北季風帶來的冷海水，使烏魚自中國沿岸隨寒流一路南下，是野生烏魚繁殖、洄游時節，今年似乎現蹤的比較早，也明顯產量大增。烏魚子業者郭先生：「今年養殖的量比較少，野生的可能量比較多，價格還沒有很穩定，要是量多價格就會比較低。」根據資料，洄游烏魚，適合水溫攝氏18.5至22度，通常是12月中旬移動至嘉義布袋以北，隔年1月接連抵達高雄沿海，漁民希望今年不管是養殖或是野生，都是品質好又能大豐收。原文出處：天氣轉冷野生烏魚報到！ 高雄興達港「養殖烏魚卵」先搶市 更多民視新聞報導全運會「英雄宴」 雲林在地食材35道美饌迎賓豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍民視影音 ・ 21 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/27) 天琴颱風南海活動無影響，外圍高空雲系北上帶水氣
明天天氣如何？ 週四(27日)另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五(28日)台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。 週四(27日)白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼，週四晚到週五(28日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。後天週五(28日)東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。 週末期間(29-30日)東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。 展望下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 20 小時前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 1 天前
天琴颱風路徑曝！今晨低溫11.7度晚起水氣增加、中南部日夜溫差大
[Newtalk新聞] 今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中央氣象署表示，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。 降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。 第27號輕度颱風天琴位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 明天東北季風受到影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地新頭殼 ・ 1 天前
地震！日本熊本縣阿蘇地區規模5.8 最大震度5強
日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣東北部阿蘇地區於當地時間25日晚間6時1分（台灣下午5時1分）發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，最大震度達到5強，明顯搖晃持續數秒。在這起地震之後的17分鐘內，在熊本縣阿蘇地區又連續發生5起規模2.6至規模3.3的地震。氣象廳提醒民眾留意後續資訊與可能的餘震。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
今北東短暫雨！明起迎3天好天氣 下週又變天
受東北季風影響，中央氣象署表示，今（27）日北台灣及東半部將出現明顯降雨，氣溫也呈現早晚偏涼、白天稍增溫的型態。民眾外出建議攜帶雨具並留意溫差。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
2016年「霸王級寒流」恐再現？鄭明典揭北極上空1巧合：不常見
「北極上空『冷暖空氣對峙』！」鄭明典在臉書表示，大約在北極圈上方23公里高空，兩團相對暖和冷的空氣正在對峙，「這個時間應該是極渦發展的階段，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是『極渦』」。鄭明...CTWANT ・ 13 小時前