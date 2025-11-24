推動永續環境及水資源教育 烏山頭水庫酷玩生活節12月6、7日舉辦





為推廣水資源永續利用、在地觀光與全民健康，農田水利署嘉南管理處將於12月6、7日舉辦114年度烏山頭水庫酷玩生活節。劉業主處長表示，生活節的核心理念是永續環境×水資源教育，不僅是運動，也是一堂生動的戶外教學，歡迎民眾踴躍報名。相關活動與報名資訊，請關注烏山頭水庫風景區分處官方網站或粉絲專頁最新公告。

烏山頭水庫酷玩生活節，結合運動休閒×水資源教育×地方觀光推廣，以山海相連，酷玩無限的精神，體驗烏山頭水庫、水圳綠道及山海圳國家綠道之美。12月6日健走活動、12月7日自行車活動，以烏山頭水庫為核心，串聯嘉南大圳與水圳綠道，為民眾打造一場結合運動、教育與旅遊的年度盛會。

12月6日的酷玩健行．綠道漫遊活動，鼓勵民眾透過輕鬆健走，體驗烏山頭水庫與綠道的自然風光，沿途設置有補給站、集章區與政策宣導攤位，讓民眾在健走間學習節水與環境永續的重要性。完成健走與集章可換150元園遊卷與摸彩卷，獎項計有萬元自行車等200個好禮。

12月7日酷玩騎旅．水圳探秘活動，自行車路線串連水庫與綠道，由導覽解說員帶領探索嘉南大圳的歷史文化與生態，活動設計兼顧健康樂活×全民參與。透過健走與自行車走讀不同的運動型態，將運動與休閒旅遊結合，共同營造全民共享的運動節慶氛圍。

另外，烏山頭水庫環境教育園區與台南地區環境教育場所合作，12月6日也舉辦秋chill烏山頭X環境教育闖關活動，好玩又有趣的環境教育闖關集章活動，親子共學、共玩，通過挑戰得好禮。酷玩生活節結合地方社區、學校與觀光單位，透過活動表演、市集設攤等，塑造烏山頭水庫年度指標品牌，期能延伸觀光行銷效益。

