推動永續發展 鄭麗君盼打造「台灣模式」淨零轉型

行政院副院長鄭麗君21日指出，淨零轉型是政府重要推動目標，期許透過淨零沙盒計畫，結合政府與地方量能，採取由下而上的模式，走出具「台灣模式」的淨零轉型路徑。

「公民社會的淨零沙盒實驗-社區到政策的雙螺旋」成果交流會21日登場，行政院副院長鄭麗君出席活動，這也是她完成台美關稅談判、返台後首個公開行程。

鄭麗君致詞時表示，永續發展是人類共同願景，淨零轉型也是政府持續努力的工作。受到沙盒計畫中的公民社會啟發，政府在研議「台灣總體減碳行動計畫」時，特別增列「社區驅動」作為第六大制度創新，以完善國家NDC 3.0總體行動計畫。

她指出，為實踐永續願景目標，除了推動產業、能源轉型，更必須透過社會創新改變生活模式，以由下而上的在地實踐，期盼走出一條具「台灣模式」的淨零轉型計畫。鄭麗君說：『(原音)透過在地公民團體、我們的社區、我們的企業，最重要是我們專家的參與、科技的導入，讓我們能夠在地創新出許多新的淨零解方，來回應氣候變遷所帶來的總體挑戰。...我們在總體減碳行動計畫裡面特別導入這樣的一個制度創新，是希望藉由各位成果，能夠讓我們的淨零轉型走出一條「台灣模式」。』

鄭麗君說，台灣產業走向國際佈局，也期許台灣應善用科技，結合公民力量及社會創新能量，促進社會福祉，以及帶動台灣邁向永續發展的國家願景。行政院已成立「淨零轉型社區驅動統籌平台」，不僅擴大沙盒計畫量能，也讓政府淨零轉型計畫能夠更從在地出發，讓在地公民社會的創新方案能落實於政策中。

國科會主委吳誠文指出，自2025年起，由具實績的沙盒試點團隊，結合學研團隊與業界專家進行輔導，再以「育成團隊」機制，形成「大帶小」的公民參與與協作推動模式。透過這種模式，可以讓越來越多的民間團體累積經驗，並共同發展普惠科技，進而成為各部會推動「科技創新」與「社區驅動」策略時不可或缺的協力夥伴。