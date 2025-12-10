推動河岸改造工程 蔣萬安：未來台北會很不一樣

（中央社記者陳昱婷台北10日電）適逢就任將滿3週年，台北市長蔣萬安今天回到母校政治大學旁視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程，他說，市府正在推動大量河岸改造計畫，未來台北市會非常不一樣。

景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程在民國112年動工、去年完工，蔣萬安今天前往視察前被媒體堵訪時說，這裡現在的景象跟他念大學時已大不相同，溪流重現天日，展現嶄新風貌。

蔣萬安致詞表示，台北市現在正進行一個非常重要的工程，要將這座城市打造為親水城市，3年來共投入新台幣32億元、推動28件河岸改造計畫，光是淡水河岸改造工程就投入18億元，以將河岸外推18公尺，打造4公里長的水岸廊道。

他說，市府同時啟動防洪計畫，在台北市各個地方推動集水工程，要把降雨容受力從時雨量78.8毫米提高到88.8毫米。

蔣萬安表示，未來台北市會非常不一樣，不用再羨慕韓國首爾的清溪川、法國巴黎的塞納河，希望讓市民感受到台北隊這1000多個日子來的努力，未來也會持續讓台北更安全、更具韌性、更宜居永續。（編輯：張銘坤）1141210