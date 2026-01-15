推動淨零教育新未來館所攜手、基金會同行

與會來賓大合照。



（圖：教育部提供）

（圖：教育部提供）

為響應臺灣二○五○年達成淨零排放的十二項關鍵戰略行動目標，教育部規劃了「部屬館所永續治理與淨零行動推動計畫」，並於國立海洋科技博物館舉行「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」。這一系列活動正式啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推進永續治理與淨零行動的全新里程。

活動以「公私協力、共同承諾」為主軸，匯聚部屬館所負責人、基金會代表及永續領域專家，共同參與宣言簽署、專題分享及實作型工作坊。透過多元形式的交流，凝聚教育體系推動永續發展與淨零轉型的共同願景，並將這些理念轉化為具體可執行且可追蹤的行動方案。

教育部終身教育司司長梁學政指出，部屬館所長期承擔科普教育、文化傳承與終身學習的重要責任，在推廣節能減碳、永續教育以及創新公共服務方面累積了豐富經驗。本次計畫以制度化的跨館協作機制為依託，結合基金會在永續倡議、跨域整合及資源連結上的專業與能力，將為政策帶來更大的影響力，並促成教育體系永續治理的新典範。

宣言簽署典禮中，教育部代表、部屬館所負責人及多家基金會代表共同簽署了「永續發展宣言」，表達對推動永續教育、淨零減碳以及履行社會責任的堅定承諾。活動特別邀請到台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以「邁向永續發展的博物館」為主題進行演講，分享其多年來在綠色工程、永續治理和教育推廣方面的豐富經驗。

各個部屬館所代表參加了「永續增能工作坊」。也宣言核心精神落實於實際行動之中，內容聚焦於各館所如何在永續治理中定位自身角色。課程包含對於永續發展目標（T-SDGs）的闡釋、館所利害關係人分析與重大議題辨識，並透過分組討論設計各單位的「一一五年度永續行動清單」以及初步ＫＰＩ指標設定，以形塑各館之間共識，奠定後續實踐的重要基礎。

教育部強調，永續發展不再僅是一種抽象理念，而是一個需具備制度化支撐及可持續推進的長期目標。透過此次宣言典禮和工作坊搭建的協作平臺，教育部將持續追蹤各館所的實施成效，同時深化跨館合作和政策連結。希望藉此展示教育體系在永續治理及淨零。