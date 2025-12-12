推動淨零教育 花蓮推出小溫寶法典

師生翻閱《小溫寶法典》

將淨零連結生活、扎根日常，花蓮縣環境教育輔導團推出《花蓮縣淨零之書-小溫寶法典》，透過插畫、圖表，搭配淺顯易懂的文字，每一章還設計了「學習單」，教導學童淨零基本觀念。



淨零是什麼？碳排放對人體、對地球又有什麼影響？花蓮縣環教輔導團副召集人，花蓮縣立吉安國中校長留啟民表示，這些看起來很深奧、嚴肅的問題，在這本《小溫寶法典》中，都轉化成簡單的文字，就算是小朋友，都能理解。



留校長指出，《小溫寶法典》不只化繁為簡，也包羅萬象，從各個面向帶領學生認識溫室氣體，並且從學校、家庭等環境中，貼近學生生活，每一章更設計了學習單，讓老師與家長也能使用。

花蓮縣環教輔導團表示，我國已將「2050淨零轉型」列為國家目標，推動「淨零綠生活」，不只要從全民生活習慣與產業轉型等方面著手，更要向下扎根，從小開始建立觀念。



配合「第七屆科技數位學習與藝術教育成果聯展」，花蓮縣環教輔導團設置體驗攤位，並讓民眾現場翻閱《花蓮縣淨零之書-小溫寶法典》，同時，也可以在本土語言辭典網線上閱覽。