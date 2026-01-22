推動淨零新生活 北市115年環境教育補助開放申請

臺北市115年環境教育補助計畫2月4日起開放收件

補助計畫聚焦「淨零新生活運動」，申請單位參考補助主題構思提出創新行動

為提升民眾對氣候行動的理解與參與，臺北市環保局「115年補助環境教育推展事項實施計畫」，內容包含低碳綠能、惜食利用到全民綠行動等5大主題，具有環境教育能量的民間團體、非營利組織及社區都可提案，相關資訊可上臺北市環保局官網及「臺北市無圍牆環境教育博物館」網站查詢。

臺北市環保局綜合企劃科洪明宏科長說明，今年計畫補助總金額達1,000萬元，每案最高補助50萬元。補助計畫聚焦「淨零新生活運動」，並結合北市115年度宣導主軸提出5項補助主題，「低碳與綠能」推廣節能、再生能源、循環建材等理念，強化市民對氣候變遷減緩與調適的認識。「自然共生網」從生態體驗出發，結合清淨山林實際行動，提高市民對自然保育、生態平衡及人地關係的理解；「災害與調適」因應極端氣候提高頻率，推動防災教育與韌性培力，增進民眾面對災害的應變能力。

另外，「惜食全利用」探討廚餘問題，以引導市民關注食物里程、碳足跡、永續飲食，響應 SDG 2 糧食安全與永續農業。「全民綠行動」結合環保局淨零新生活7日挑戰活動，透過多元體驗活動，強化市民將永續理念落實於日常生活。

臺北市環保局表示，環境教育基金補助民間團體推展環境教育工作從101年起推動至今，已累計補助427案，透過補助方式協助具潛力的NGO組織深耕環境教育，發揮實質影響力。以114年度為例，共有39個民間團體提出申請，其中包含許多具有特色與創意的專案，像是社團法人大享食育協會從市民徵選惜食食譜、製作廣播劇，到惜食行動圖文徵稿，再到打造可攜式「惜食故事箱」，透過聽覺與視覺的多重感官體驗，成功將惜食理念融入校園生活。主婦聯盟環境保護基金會辦理「繪本、桌遊與Podcast環境教育工作坊」，透過多元媒材與互動方式，讓參與者在創作與遊戲中學習環境知識，提升環境保護意識與實踐能力。

臺北市環保局表示，「115年補助環境教育推展事項實施計畫」從2月4日至2月13日開放徵件，鼓勵申請單位參考補助主題構思提出環境教育相關創新推動計畫，透過徵影比賽、惜食料理比賽、營隊課程及手作繪本體驗等多元方式，讓環境教育的種子，落實於每個校園、社區與家庭，共創淨零新生活。