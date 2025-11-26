推動淨零績效卓越 朝陽科大榮登十大永續典範大學

朝陽科大獲頒十大永續典範大學，校長鄭道明（右）接受教育部常務次長朱俊彰表揚。（圖：朝陽科大提供）

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的第二屆「2025台灣永續大學獎」榜單揭曉，其中，朝陽科技大學以推動社會參與之卓越成果，連續2年榮登「十大永續典範大學」，在大學永續願景策略、學校治理、財務規劃經營、環境永續及社會共融等五大面向的綜合績效，表現十分亮眼，成為永續大學標竿。

朝陽科大校長鄭道明表示，在全體教職員生努力下，校園實踐環境承諾與肩負大學社會責任的具體成就，深獲國際肯定。朝陽將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務發展，致力打造國際化校園，從在地社區到全球參與，師生USR團隊推動永續發展不宜餘力，不但連續8年蟬連UI世界綠能大學全球百大，進榜THE世界大學影響力排名，更榮獲2026英國QS世界大學永續排名，為台灣唯一進榜學校。

在推動環境永續的努力上，朝陽科大秉持「綠色校園」理念，致力於節能減碳、資源循環利用及環境教育，並宣示2030年減碳50%，2045年達到淨零排放。朝陽校區綠覆率高達94.43%，且積極維護校園生物多樣性，出現大赤鼯鼠、鳳頭蒼鷹等40種物種，為全台首批取得環保署認證之環境教育設施場所，提供社區多元環境教育自主學習機會。此外，朝陽科大領先各大學建置智慧能源管理系統，全校超過95%用電納入管控，節電率達39.1%，溫室氣體排放減少49.3%。同時，朝陽持續導入ISO 14001環境管理系統，迄今節水率超過50%，接連榮獲行政院國家永續發展獎、國家環境教育獎、經濟部水利署節水績優獎、經濟部能源局節能績優獎、臺中市低碳永續城市貢獻獎等殊榮的肯定，致力逆轉氣候變遷及推動綠色循環經濟績效卓越。

此外，朝陽科大更將永續概念融入各系專業領域，結合綠色生態、低碳環境及淨零排放等永續概念，開設4000門SDGs相關課程，積極鼓勵學生社會參與，為永續發展作出貢獻。其中，工業設計系學生團隊研發〈水下回收廢棄漁網浮力瓶模組〉榮獲2025德國iF DESIGN STUDENT AWARD全球百大設計獎；景觀與都市設計系團隊亦與台中市政府合作「美樂地計畫」，推動太陽能公廁及共融公園，打造兼具美學、永續的公共空間，以實際行動朝碳中和目標邁進，深獲肯定。

而在大學社會責任的實踐上，朝陽國際志工遠赴非洲坦尚尼亞、印度、越南、菲律賓及蒙古等地進行志願服務，協助興建圖書館及數位學習中心，改善當地飲水環境，並關懷失依兒童，服務人次高達27,000人，愛無國界的志工行動，廣受國際肯定。同時，朝陽師生USR團隊致力地方創生，結合食農教育及幼老共學，支持友善耕作，並建構北溝文化生態共融村，推動永續城鄉，榮獲天下USR大學公民獎私立技職第一，營造多元（Diversity）、平等（Equity）、共融（Inclusion）的包容友善環境，發揮永續典範大學的社會影響力。（張文祿報導）