推動淨零轉型 台南陸續建置202處電動汽車充電樁

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府推動淨零轉型，預定在全市37個行政區202處站點設置電動汽車充電樁，各站點陸續完工，今年5月起分批啟用營運。

南市府交通局今天指出，台南市電動汽車充電樁設置總經費新台幣2億5000萬元，預定在37個行政區202處站點建置90座/180席200kW快充格位及266座/席11kW慢充格位。

目前，台南市已啟用3批共27處充電站（18席快充格位及34席慢充格位），第4批充電站座落於8個行政區9處場域共4席快充格位及11席慢充格位，預定12月19日上線啟用。

交通局表示，已啟用3批充電站累積使用475次，總充電度數1萬676.853度，其中六甲區六甲運動公園使用次數89次、東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次、官田區官田衛生所34次。

第4批分別位於南區台南市立游泳池、安平區億載公園路外停車場、歸仁區歸仁里活動中心、七股區篤加社區活動中心、北門區學甲戶政北門辦事處、官田區葫蘆埤自然公園停車場、六甲區中山路43巷公園、柳營區建國路與康樂街口、德元埤荷蘭村停車場等。

交通局說明，第4批除南區台南市立游泳池屬「充電優先格位」，其他8處場域都是「充電專用格位」，若占用電動汽車充電專用停車位，將依停車場法處新台幣1200元罰鍰。（編輯：李淑華）1141217