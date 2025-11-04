推動濱海觀光 新竹縣海岸風景特定區劃定公告

新竹縣濱海風景特定區的遊憩觀光主軸，藉由綠色運具串聯各自然人文景點，發展區域特色觀光。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府積極推動濱海地區觀光發展，近年爭取中央補助，打造新豐、竹北濱海地區的觀光亮點，今年更獲得交通部核定，目前已正式公告劃定「新竹縣海岸風景特定區」，範圍包含國家級新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。

縣長楊文科表示，新竹縣擁有長達十一點八公里的海岸線，具備豐富且充滿特色的觀光遊憩據點，縣民及旅客到此，可藉由自行車徜徉濱海自行車道，走訪國家級濕地，或是欣賞沙灘美景、觀看新豐石滬等。縣府近年爭取經費，逐步改善硬體設施，增加濱海觀光亮點，期望吸引更多旅客造訪。

竹縣府表示，此次公告劃設海岸風景特定區的面積一千零七十八點二公頃，範圍涵蓋新豐鄉及竹北市海岸地區，包含國家級新豐重要濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀及水月休閒農業區等。在海岸風景特定區劃定後，將系統化整合各項資源，提升整體觀光品質、增加觀光遊憩效益，促進新竹縣濱海地區成為更優質的觀光旅遊地區。

交通旅遊處長陳盈州表示，「新竹縣海岸風景特定區」將結合觀光自行車動線、餐飲住宿設施、相關遊憩服務設施、服務產業等作整體規劃，整合美食、住宿、遊程、購物及交通等資源，提升濱海區域的視覺美感，增加遊客停留的機會，進而同步帶動整體觀光發展。同時藉由綠色運具串聯各自然人文景點，發展區域特色觀光，讓旅客可規劃一日遊至二日遊等不同旅程，逐年打造觀光景點。

未來新竹縣濱海風景特定區的遊憩觀光主軸將以新豐國家濕地、鳳坑觀海長堤、新月沙灣濱陸活動為主題，共構新竹「馭風海岸，親海之森」的願景。