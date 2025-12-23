推動生態保育 農業局成效斐然

今年來台度冬的黑面琵鷺族群數量再創歷史新高。

台南市生態保育協會提供

記者翁聖權∕新營報導

台南市農業局在生態保育與永續發展方面，二０二五年屢獲國內外肯定，包含官田濕地水雉生態教育園區榮獲ＷＬＩ（國際濕地夥伴網絡）認證「星級濕地中心獎」；「守護老樹～讓銀髮更閃耀、樹木更健康」主題，榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市活躍獎；以及「台南度冬黑琵有吃有住」主題榮獲第五屆ＴＳＡＡ台灣永續行動獎最佳行動方案銀級肯定。

農業局指出，台南推動生態保育與永續行動方面展現卓越成果，其中被譽為「國際明星鳥」的黑面琵鷺，每年在台南學甲濕地、七股、四草等地皆可見其優雅身影。今年來度冬的族群數量達兩千四百三十九隻，再創歷史新高。從二０二０年的一千八百三十九隻成長至二０二五年的兩千四百三十九隻，累計增加六百隻，顯示台南濕地保育成效良好，族群數量呈現穩定成長。

此外，台南市農業局配合林業及自然保育署，自二０二一年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵農民採取友善環境的耕作方式。二０二五年水雉成功孵化共計一千零六十三巢，核發獎勵金達三百一十八萬九千元。另重要棲地陸上魚塭申請面積共一百八十七公頃，目前正進行查核作業中。

相關措施不僅提升水鳥棲息環境與食物網多樣性，更營造出保育鳥類水雉、黑面琵鷺優良的棲息地。