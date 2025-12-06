推動產業升級 大葉攜手企業強化研發量能

大葉大學研發處舉辦「產學合作發展顧問暨績優教師聯誼會」，邀請多位企業代表與產業夥伴齊聚一堂，並頒發一一四學年度產學顧問聘書，期盼深化學校與企業之間合作，結合企業實務經驗與大學研發量能，推動產業升級並促進地方創生。

大葉大學校長方文昌昨（六）日表示，學校秉持「企業夥伴型大學」的辦學理念，致力整合校內研發能量與外部資源，協助企業解決技術與研發痛點。為呼應中彰投地區產業需求與發展特色，學校建置有五大特色研發基地，分別是：人工智慧研發基地、半導體研發基地、智慧長照輔具研發基地、製茶技術暨產品研發基地、美粧與醫美特色研發基地，持續強化學校在多元領域的創新優勢。葉釋仁副校長表示，根據經濟部資料預估，至二○三○年將有約四十萬名工程師的人才缺口，因此培育相關專業人才刻不容緩。自一○六學年度起，大葉大學每年都會舉辦產學顧問交流活動，廣邀企業家擔任產學顧問，透過技術媒合、資源鏈結與產業趨勢分享，促進產業與學術的合作，期盼透過更緊密的產學鏈結，攜手打造共生共榮、創新加值的永續願景，強化競爭力與社會影響力。

一一四學年度產學顧問包含：石城實業股份有限公司總經理特助朱育瑩、康博集團康博健康生活股份有限公司主席吳俊毅、友達宇沛永續科技股份有限公司研發副理呂理維、元駿企業股份有限公司總經理林長毅、金益笙股份有限公司總經理徐健哲、瑞宸興業有限公司副總經理許靖旻、富昱生化科技股份有限公司總經理許原彰、伸業科技實業有限公司總經理陳建全、海涵能源科技股份有限公司董事長暨海納德管理顧問股份有限公司董事長楊豐銘、Otto2藝術美學執行長詹秀葳。