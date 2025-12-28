新頭殼

推動產業2.0 簽署淨零合作備忘錄 三地門打造原鄉示範鄉鎮

Newtalk新聞 |孫家銘 屏東縣
伍麗華(右一)、盧縣一(左一)見證「三地門淨零願景合作備忘錄」簽署儀式。 圖：孫家銘攝
[Newtalk新聞] 屏東縣三地門鄉公所27日起在德萊公園辦理兩天的「藝境啡凡暨德文觀星活動成果展」，活動中三地門鄉公所攜手三地門鄉文化觀光勞動合作社及台灣原住民淨零永續發展協會，共同簽署「三地門淨零願景合作備忘錄（MOU）」，宣示三地門鄉正式邁入產業淨零轉型行列，朝原鄉淨零示範鄉鎮目標推進。出身屏東的行政院原住民族委員會主任委員曾智勇及立法委員伍麗華、盧縣一均出席致詞。

三地門鄉鄉⾧曾有欽表示，「文化記系列活動」不僅是文化記錄與展現，更是產業與地方發展的重要平台，成果展整合產業升級、綠領人才培育與低碳實踐，透過跨單位合作，逐步推動綠色商店認證、產業碳盤查及低碳營運輔導，讓永續理念落實於部落產業經營與生活日常。

曾智勇高度肯定三地門鄉以文化為核心、以產業為動能，成功展現原鄉產業2.0與淨零轉型的具體成果。他表示，德文部落成功形塑具深度與高度辨識的觀星旅遊模式，不僅有效創造在地就業機會，也讓珍貴的文化知識在專業化與制度化過程中獲得保存與傳承，具體展現「以文化帶動產業、以產業支持文化」的正向循環。

三地門鄉長曾有欽、三地門鄉文化觀光勞動合作社主席包金茂及台灣原住民淨零永續發展協會理事長葉治平，共同簽署淨零行動合作備忘錄，象徵原鄉正式啟動產業淨零轉型路徑。透過綠領人才培育、低碳活動設計、友善照明規劃及綠色市集實踐，將淨零理念具體落實於部落產業經營與日常生活之中，展現地方政府與部落組織在永續治理上的高度行動力與整合能力。

這場活動為「三地門鄉文化記系列活動」重要場次之㇐，透過成果展示、文化體驗與永續行動，呈現原住民族多元產業發展2.0計畫的階段升級成果，參與計畫的有山丘路上、來自山裡的小提琴、三元造玉陶藝工作室、彭春林生活創意工房、嵨女咖啡莊園、莉姆姆的歌-姐姐、原生邊境台灣精品咖啡館、排灣紋繣故事館、琉璃香榭咖啡館、二姊小米甜甜圈、安坡童玩王國、青葉社區發展協會等12個店家。

活動期間設置綠色市集，集結青年返鄉品牌、在地工藝、咖啡、小農農特產品及苔球、串珠、烘豆等體驗，並導入太陽能蓄電設備作為市集供電來源，實踐低碳活動設計；現場並由部落共同舉行植樹儀式，象徵三地門邁向永續的開始，同時辦理環保兌換贈苗植樹活動，鼓勵民眾以發票兌換楓香與台灣肖楠苗木，一起為部落與環境種下一顆屬於未來的樹，提升地方綠覆率與自然碳匯量，朝向活動碳中和目標邁進。

夜間的德文觀星活動則以低碳旅遊為核心，結合專業星空導覽、望遠鏡觀測與低光害示範，搭配排灣族星空故事，看見部落對天空的記憶與祝福，傳遞節能減碳與生態保育理念。活動並同步辦理綠領人才及綠色商店授證，建立原鄉綠色產業標竿，展現三地門鄉以文化為根、產業為本，穩健邁向淨零永續發展的行動力。

曾智勇高度肯定三地門鄉以文化為核心、以產業為動能，成功展現原鄉產業2.0與淨零轉型的具體成果。 圖：孫家銘攝
曾有欽表示，「文化記系列活動」不僅是文化記錄與展現，更是產業與地方發展的重要平台。 圖：孫家銘攝
包金茂帶領三地門鄉文化觀光勞動合作社交出亮麗成績。 圖：孫家銘攝
部落共同舉行植樹儀式，象徵三地門邁向永續的開始。 圖：孫家銘攝
曾有欽(中)親自為綠色商店授證。 圖：孫家銘攝
三元造玉陶藝工作室創辦人林志明(左)和林英琪伉儷，展示參與原住民族多元產業發展2.0計畫的成果。 圖：孫家銘攝
與會貴賓簽名支持三地門鄉淨零碳排行動。 圖：孫家銘攝
