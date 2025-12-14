推動社區自治 114年「台中樂居學堂」圓滿完成 南區公所壓軸開課

wm20251213190234764339

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府都市發展局住宅發展工程處於今（13）日在南區區公所舉辦今年度第6場次「台中樂居學堂（公寓大廈法令說明會）」，由住宅處及南區區公所共同舉辦，住宅處副總工程司劉政宏及南區區公所區長李美麗一同出席，議員李中、鄭功進、林霈涵等均派代表蒞臨，社區管理組織、住戶及管理服務人員等報名踴躍，百人收穫滿滿。

住宅處劉政宏副總工程司致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

住宅處表示，透過「台中樂居學堂」課程強化社區自治，解決紛爭，建立有效率的社區管理組織，提升社區的凝聚力，各場次課程由專業講師分別針對公寓大廈規約、區分所有權人會議、管理組織事務管理等常見議題及設施設備維護課題進行講授及案例分享。考量社區管理事務的多樣性，活動也分場次邀集市府機關宣導公寓大廈相關法令與政策，如噪音、騎樓違停處理方式、社區消防安檢、公共安全申報及外牆磁磚剝落處理等內容。今年度總計舉辦6場次「台中樂居學堂」，總計吸引近八百名公寓大廈社區管理組織成員、管理服務人員及住戶參與。

講師講解公寓大廈管理條例規定。（圖/記者廖妙茜翻攝）

另外，為提升公寓大廈民眾申請服務之便利性與即時性，由住宅處推出「台中樂居管家」網站（https://taims.taichung.gov.tw/Portal/）已於今年7月1日上線，平台提供如管理組織報備、公共基金業務申請、相關補助申請、樂居金獎報名、社區共學與現場諮詢預約、各項申請業務申辦進度查詢、法規查詢等一站式線上服務，歡迎市民朋友多加運用。各場次活動現場安排有公寓大廈諮詢師、律師，免費提供公寓大廈相關諮詢服務外，也進行「台中樂居管家」網站操作說明。

住宅處補充，明年度將持續辦理「台中樂居學堂」活動，歡迎市民朋友加入台中樂居管家Line(搜尋：@tchd)關注或至住宅處網站查詢相關資訊。