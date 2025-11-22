推動竹產業永續發展 高市府農業局舉辦竹林伐採及利用推廣觀摩會

為解決竹林作業人力短缺並提升竹材利用效率，高市府農業局今（廿二）日上午於高雄師範大學燕巢校區後門前方莿竹林示範區，舉辦「一一四年竹林伐採及利用推廣計畫觀摩會」，該計畫由林業及自然保育署補助辦理，活動吸引農業機械業者、竹農、林業專家及關心永續議題的民眾參與，現場以機具與人工協作示範，充分展現高雄在竹林管理機械化與永續利用方面的成果。(見圖)

農業局今(廿二)日說明，該觀摩會以「機械化伐竹與永續利用」為主軸，由行農生產合作社進行管理技術分享，展示挖掘機搭配伐竹剪具及碎木機的作業流程，並由專業伐竹師傅協同操作；參與者可近距離觀察伐竹、竹材分類及碎竹處理，現場感受到機械化作業在效率、安全性及減少人力負擔方面的優勢，獲得與會者的一致肯定。

廣告 廣告

在場的林農提到，以前三、四個人要忙一整天的工作，現在靠機械就能讓兩個人完成，省力又更安全；也有林農分享，機械化讓竹林更容易管理，能依照竹林生長情況進行定期更新，有助於提升竹材品質與產量。

林業及自然保育署屏東分署表示，莿竹為南部常見竹種，早期被廣泛應用於園藝與民生需求，但因塑膠產品興起，加上人工伐竹作業耗時且具一定風險，使莿竹產業逐漸式微；為協助產業轉型，感謝高市府農業局配合中央政策，積極推動竹林作業機械化，並與在地合作社合作研發整合剪伐與碎木設備，逐步建立兼具安全、環保與經濟效益的管理模式。

農業局姚志旺局長指出，這次示範的竹材與碎屑未來可運用於生質能源、菌材、竹炭及生活用品，有助提升竹材附加價值，並支持「以竹代木」、「以竹固碳」等永續目標；未來將持續推廣智慧化竹林管理技術，並結合碳匯經濟與環境教育，期望將高雄打造為具示範性的「綠色竹鄉」。