推動罕見疾病照護服務計畫 國健署8年投入逾2億經費

國健署二十五日表示，已經連續八年推動「罕見疾病照護服務計畫」，二十五日舉辦「罕見疾病照護服務成果發表會」，以「攜手守護罕見生命，你我共築讓愛延續」為主題，邀請中央與地方衛生機關、十四家罕病照護服務團隊及民間團體共同參與。此外，推動罕見疾病照護服務計畫，迄今投入經費逾二億餘元。

國健署強調，自一○六年十二月起結合民間醫療機構，迄今投入經費逾二億餘元推動「罕見疾病照護服務計畫」，設置可近性且跨專業領域的罕病照護服務團隊，主要以照護諮詢、說明疾病影響、心理支持、生育關懷等為核心，協助對外連結全民健保居家醫療照護、長期照顧服務、社會福利及民間病友團體等資源。

國健署署長沈靜芬指出，罕病照護不僅是醫療問題，更是一條需要社會共同支持的長路，透過全國照護網絡的建立，讓政府與社會的關懷，陪伴每個罕病家庭。

目前全台北、中、南、東共有十三家醫院參與計畫，設置十四個罕病照護服務團隊，依照地區特性與病友需求發展多元服務模式，包括多專業照護服務、院內跨科部整合、社區資源連結、跨院際照護合作，讓全台罕病病人無論偏鄉或離島都能得到妥適照顧。