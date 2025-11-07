推動老人獨立倡導服務方案 竹縣府獲優良縣市政府獎

114年推動老人獨立倡導服務方案， 新竹縣政府獲優良縣市政府獎殊榮，期盼每一位長輩都能「在地安老、健康樂活」。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

衛生福利部社會及家庭署與中華民國老人福利推動聯盟合作辦理的「二０二五高齡者權益維護與實踐暨老人獨立倡導年度成果觀摩大會」，新竹縣政府獲得「優良縣市政府獎」，並有陳新媛、朱鳳玉、翁芬嬌等三人榮獲「優良倡導人獎」，財團法人台灣省天主教會新竹教區附設新竹縣私立長安老人養護中心獲「優良業務合作機構獎」的肯定，表現亮眼。

縣長楊文科除了表達恭賀之意，特別感謝雙福社會福利慈善事業基金會與縣內縣各老人福利機構的通力合作，共同推動倡導關懷方案，強化入住長輩的權益保障。楊文科強調新竹縣將持續加強老人福利，打造高齡友善的社會，期盼每一位長輩都能「在地安老、健康樂活」。

廣告 廣告

社會處表示，新竹縣自前年起推動「老人福利機構獨立倡導關懷計畫」，委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會協力執行，透過方案社工設計課程與專業培訓機制，培育倡導關懷人。倡導人發揮類似家屬的角色進入縣內老人福利機構，成為長輩與機構間的橋樑，關懷無家屬或家庭支持功能較弱的長輩，傾聽長輩心聲，提供情感支持與權益保護服務，協助提升其自信與決策力，使長輩能在任何情境下自我表達與倡議。

社會處分享一個溫馨的案例， 江老師曾是一位美術教師，擅長以畫筆描繪光影。然而一場中風讓他語言及手腳靈活度嚴重受損。為了重新點亮他的笑容，倡導關懷人與機構共同討論，努力找到了與江老師的適合的互動方式與處遇目標，現今江老師已能再次拾起畫筆創作，重新感受生命的節奏與希望。

截至今年九月底統計，竹縣十九家老人福利機構全數與縣府簽訂獨立倡導關懷計畫合作意向書，已媒合卅四名倡導人進入其中十七家機構服務。