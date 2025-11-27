推動職場共融、打造平權城市 中市府表揚身障績優機關及模範勞工
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為鼓勵事業單位積極進用身心障礙者，並肯定身障朋友在職場上的堅持與貢獻，台中市政府勞工局於今（27）日舉辦「中市114年進用身心障礙者績優機關(構)暨模範身心障礙勞工表揚活動」，頒發包括楷模獎1名、優良事蹟獎10名、模範身心障礙勞工10名、公益採購獎10名，以及職場體驗友善廠商3名，共計34個單位及個人獲獎，場面溫馨感人。
中市府勞工局長期推動多元就業服務措施，每年協助近600位身心障礙者順利就業，中市企業除依法定額進用身心障礙者外，更主動超額聘用身心障礙者，目前實際進用率更高達153%，顯示企業對於就業平權的高度重視，勞工局也將持續整合各項資源，提供更多元的就業支持服務，讓身心障礙朋友能在職場中發揮潛能，實現共融與平權的願景。
勞工局指出，每項榮耀的背後，都代表著受獎單位及身障朋友在工作崗位上的努力與堅持，也象徵社會對就業平權的重視。以曾獲3年優良事蹟獎的漢翔航空公司，今年勇奪楷模獎，不僅完善設置無障礙設施，更重視員工心理健康，打造安全、友善又具關懷的職場。玉美生技及鴻勁精密秉持「適性適才」原則，尊重每位員工的特質與能力，主動關懷機制，從無障礙設施優化到職務再設計，並推動共融教育，增進同仁對身障者的理解。
此外，許多企業長期支持公益採購與庇護工場，讓身障朋友的努力被更多人看見；而長期與勞工局共同推動「職場體驗」的友善廠商，也為身障者提供學習技能與建立自信的機會。
此屆的模範勞工，在各個領域如清潔、醫療、交通等工作上，都積極負責，也有亮眼的表現，像市府運動局的陳淑惠及興農公司的吳健維，除了績優的工作表現外，也分別在身障保齡球及身障壘球運動的領域中屢獲佳績，他們都以自身故事鼓勵並推廣身障朋友參與體育活動，為社會樹立正向典範。
勞工局長林淑媛表示，這些受獎者的故事讓人看見「限制不是終點，而是重新出發的起點」。他們以就業實力面對挑戰，成為台中最動人的力量。未來市府將持續推動職場共融政策，打造一座尊重差異、接納多元、成就夢想的友善城市，讓每位市民都能在這片土地上自信發光、幸福生活。
