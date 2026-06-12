推動臺加雙聯學制再升級 高雄11所高中打造國際升學新平台

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高雄市政府教育局11日於前鎮高中舉行「臺加雙聯學制2+1課程」合作備忘錄簽約儀式，正式宣布由高雄市11所高中與加拿大卑詩省第73學區（Kamloops–Thompson School District No. 73）深化合作，共同推動國際雙聯學制課程。此計畫不僅象徵臺加教育合作再創新里程碑，也為高雄學生打造更完整、更多元且可銜接國際的大學升學管道。

繼去年由中山高中、楠梓高中、仁武高中、前鎮高中、小港高中及林園高中等6校率先啟動，今年再新增中正高中、福誠高中、新興高中、國立鳳新高中及國立岡山高中5校加入，整體規模擴增至11校，展現高雄市推動國際教育的整合能量與跨校協作成果，也象徵雙語教育向下扎根、向外延伸的具體實踐。

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教育局長吳立森出席致詞表示，此次簽約不僅代表臺加教育合作進入新階段，更為高雄學子開啟通往世界的學習通道，雙聯學制推動以來，已有學生實際赴加拿大進行課程銜接學習，透過此制度在臺灣階段同步累積國際課程經驗與英語能力，未來順利銜接海外升學，提升全球競爭力，期待未來持續擴大合作，讓更多學生受惠。

圖說：吳立森（中）期許臺加教育合作進入新階段，國際雙聯學制更為高雄學子開啟通往世界的學習通道。（圖片來源：高雄市教育局提供）

加拿大卑詩省第73學區國際學生計畫經理Rob Schoen亦親自來台出席見證，肯定高雄市在推動國際教育上的積極作為，並表示雙方合作將持續深化課程品質與學生支持系統，讓學生在跨國學習歷程中獲得更完整的學習體驗。

圖說：高雄市11所高中與加拿大卑詩省第73學區簽署「臺加雙聯學制2+1課程」合作備忘錄。（圖片來源：高雄市教育局提供）

「臺加雙聯學制2+1課程」設計為學生前兩年於高雄各合作高中修習臺灣課程與加拿大高中課程，並於寒暑假透過線上或實體方式補強學習內容；第三年則赴加拿大當地高中全時就讀。完成課程後，學生可取得加拿大高中畢業文憑，並可同步申請加拿大及其他國際大學，提供更具彈性與多元的升學選擇。

教育局未來將持續深化與加拿大教育夥伴合作，優化課程設計與學生支持系統，並鼓勵更多學校加入，共同擴展高雄市國際教育版圖，為學生打造更具全球視野與競爭力的學習環境，穩健邁向世界舞台。

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