推動臺灣米邁向全球市場 首場臺灣米國際媒合會登場

臺灣米國際媒合會，與會各國買主合影。（農糧署提供）

記者陳建興／台北報導

為推動國產稻米外銷，促進國產米業者拓展海外通路並促成實質接單效益，農業部農糧署於本（14）日舉辦「臺灣米國際媒合會（Taiwan Rice International Business Matchmaking 2025）」，邀請來自日本、新加坡、韓國及馬來西亞等國家的10家連鎖通路商、經銷商及零售通路，與臺灣19家已具自有品牌識別且具外銷經驗之國產米及米製品業者進行一對一商務洽談，以直接透過交流洽談方式，推升業者後續合作外銷商機。

為鼓勵國產優質好米出口，農糧署自108年度起辦理稻米外銷市場拓展行銷計畫，協助廠商進行海外市場拓展之推廣活動，包含辦理海外展售、試吃、品牌推廣、廣告行銷、品質提升及運輸安排等全方位行銷活動，以拓展海外消費市場，並於本（114）年起透過辦理國產米貿易拓展計畫，陸續辦理14場外銷實務教育訓練、國際通路媒合、建立臺灣米形象識別，未來將以安心、優質、可溯源的訴求，展現臺灣米及米製品的整體品牌形象，並於本次媒合會中首度出現具有國家品牌形象的臺灣米優質形象識別，將可做為國際參展使用，提升臺灣米國際識別度與信任度。

臺灣米的品質好、口碑佳，今年外銷世界各國數量，至11月已達11萬公噸，其中外銷日本數量更進一步突破成長，至11月已達1萬公噸，為歷史新高。本日媒合會透過出席國內廠商分享讓臺灣米以品牌化策略拓展全球市場能見度的經驗、如何在堅持品質與文化的同時邁向國際市場，以及在推動外銷過程中，企業面臨市場法規、通路開發與品牌信任最需要突破的關鍵環節，凝聚與會人員共識，期望與會業者未來能共同經營建立臺灣米優質形象品牌，逐步邁向讓國際市場消費者也能品嚐臺灣米的美味。

國內廠商分享讓臺灣米以品牌化策略拓展全球市場能見度的經驗。（農糧署提供）

本日媒合會與會買主經營的市場涵蓋亞洲、澳洲、德國、英國、加拿大及中東等區域，其均表示臺灣米的高度安全與可追溯性、品質穩定及可靠供應能力，在國際市場上極具競爭力。其中，日本為全球最重視食品品質與安全的市場之一，對高品質及安全來源的進口米需求逐步上升，而臺灣稻米在品種、碾製技術與食味評價均與日本相近，又具有產銷履歷驗證制度確保可溯源，日本米商極具興趣，未來能進一步合作增加購買量；此外，近年隨著歐美市場的亞裔人口與健康飲食需求提升，經營歐美市場的業者表示其對高品質或有機米有一定需求，期望臺灣業者可供應相關產品，透過稻米產銷契作集團產區的契作合作模式，可確保供應量及規格要求。

農糧署表示，本次媒合會可讓國內業者與海外通路商直接就貨物品質、價格及運輸等事項進行面對面討論，促進簽約機會，該署未來將持續輔導優質國產稻米外銷，並已規劃自115年起，鼓勵將具CNS一等或CAS標章之稻米外銷，並透過糧食產業全面升級計畫，提升稻米產銷契作集團產區外銷稻米之數量，以專區契作模式，從源頭提供最優質的臺灣稻米出口，搭配品牌化行銷與整體形象識別，建立臺灣稻米品質形象並提高農民收益。