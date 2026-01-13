推動花蓮文化資產保存 北埔II遺址考古發掘計畫開工

記者湯平／花蓮報導

花蓮縣考古博物館執行「花蓮縣新城鄉北埔II遺址考古發掘計畫」正式開工，對花蓮縣推動文化資產保存，並兼顧考古遺址與工程需求因應策略上，又邁出重要一步。

花蓮縣文化局表示，此次考古發掘區域位於花蓮縣新城鄉北埔村北埔路254巷一帶，原為新城鄉戶政事務所、消防隊及警察局等3棟建築所在地。原建築物於民國113年底拆除，基地規劃辦理「新城合署辦公廳舍興建工程」，文化局於113年12月間接獲民眾通報，於工程範圍內發現疑似史前文物遺留，文化局隨即會同專家學者辦理現勘並要求停工。

文化局指出，其後又於114年2月由本縣考古博物館進行考古試掘，確認該址地下存在距今約2300年前的花岡山文化層及距今約4000年前大坌坑文化層。

由於此次試掘出土文物豐碩，發現大量陶片、石器、玉器及近代陶瓷工業製品，其中有與史前花岡山文化人群埋葬習俗相關之大型陶甕出土，另外大量帶有特殊刻畫紋飾大坌坑文化陶器，呈顯4千年前花蓮人的生活美學。

文化局強調，北埔II遺址的發現對於研究史前花蓮人群文化內涵、生活領域及遷徙有重要的意義，讓我們對花蓮在地的歷史有更深刻的理解；考古博物館在發掘期間會不定期邀請鄉親參訪發掘現場，分享重要出土文物及發掘成果，讓民眾了解我們所擁有土地下的珍貴文化資產。

花蓮縣文化局長陳建村表示，花蓮縣考古文化資產豐富，惟工程開發過程中如何兼顧遺址保存與工程需求，向來是各縣市共同面對的挑戰與課題。

陳建村指出，期盼透過此次考古發掘，傳達文化資產保存與工程開發並非零和關係，而是能在完善的程序與適宜的策略下相互成就，形成正向循環，進而為社會大眾創造更多元的公共效益。

花蓮縣新城鄉北埔II遺址試掘出土文物豐碩，發現大量陶片、石器、玉器及近代陶瓷工業製品。(記者湯平攝)