推動貨櫃與散雜貨量能齊揚 周永暉：研議改善與配套措施

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司董事長周永暉去年10月13日上任後，率團隊走訪國籍航商、國際輪船與船務代理等港區公協會。針對業者提出散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，周永暉承諾研議改善方案與配套措施，期能提升散裝貨裝卸競爭力，推動貨櫃與散雜貨量能齊揚。

周永暉指出，高雄港第七貨櫃中心高度自動化，是台灣港口智慧及永續轉型的典範，為進一步提升作業效率，港務公司將建置港口社群系統，整合海關及港口相關單位的即時資訊，並在岸電系統布建及船舶替代燃料(如生質燃料、LNG、甲醇等)的供應規劃，以落實港口能源轉型。

周永暉表示，散雜貨業務是港口發展根基，針對業者反映的散雜貨碼頭席位調度、水深及裝卸機具汰換等議題，港務公司將研議改善方案與配套措施，期能有效提升散裝貨裝卸競爭力，支援產業發展需求，推動貨櫃與散雜貨量能齊揚。

