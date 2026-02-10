推動貴子坑溪河川環境營造 泰山文程路2/24改道通行

自115年2月24日起封閉文程路(文程路18巷-民生路前)。(圖:新北市水利局提供)

▲自115年2月24日起封閉文程路(文程路18巷-民生路前)。(圖:新北市水利局提供)

新北市政府水利局因應「貴子坑溪河川環境營造計畫（第3-1標）」文程橋施工，將自二月二十四日上午十時起，封閉泰山區文程路（自民生路以西至文程路十八巷約五百公尺，包括文程橋段），並同步啟用新設的替代道路，以維持雙向通行。

水利局局長宋德仁表示，貴子坑溪河川環境營造計畫（第3-1標）共新建五座橋梁，其中既有的文程橋斜交貴子坑溪，為配合都市計畫道路位置及線型的變更，並兼顧河防安全，因此將進行拆除與重建。重建後的文程橋在通洪斷面上優於舊橋，整體防洪韌性亦得以提升。

廣告 廣告

宋德仁進一步指出，貴子坑溪河川環境營造計畫共分為三個標的工程，範圍自機場捷運A6泰山貴和站延伸至泰林路旁的公園。該計畫除建構三點二六公里的河廊與十一處公園綠地外，還規劃全長約三點九公里的疏洪箱涵系統，以提升豪雨期間的排洪效率，降低水患風險；在平時則可截流污水、改善水質，逐步減少異味，讓溪流環境回歸更為舒適的狀態。

新北市水利局補充，為維持當地交通順暢，施工期間在尖峰時段將安排交通指揮人員於文程路臨時替代便道的兩端協助疏導。請用路人提前改道至鄰近的替代道路，並配合現場交通指示，減速慢行。如造成不便，敬請見諒。