推動跨國偏鄉醫療參訪 北榮新竹分院展現在地化偏鄉醫療量能
臺北榮民總醫院新竹分院24日與臺北榮總教學部合作，共同舉辦「國際醫師偏鄉醫療參訪」，邀請來自菲律賓、新加坡、韓國、香港、越南等國的受訓醫師首次走入新竹偏鄉。活動聚焦偏鄉醫療照護現場、醫院設備與在地社區醫療運作，呈現北榮新竹分院長年深耕的偏鄉醫療教育成果。
北榮新竹分院 112年起與國立清華大學學士後醫學系合作推動「社區與偏鄉醫療實務課程」，並陸續承接全臺公費醫學生偏鄉醫療參訪計畫。近年來已接待近百位學生，許多學員在實地走訪後，更能理解偏鄉醫療的真實需求與在地服務的重要性。
教學研究中心主任王瑛玫指出，新竹縣具備完整的偏鄉醫療面貌，是最適合的偏鄉醫療教學場域。「我們希望學生在現場看到醫療與社區的緊密合作，而不是僅以設備條件判斷醫療品質。願意踏入偏鄉，就是偏鄉醫療最重要的希望。」她表示，許多學生在參訪後對偏鄉的疑慮降低，反而更願意投入偏鄉服務，是推動偏鄉教育的核心成果，未來將持續作為偏鄉教學醫院，深化偏鄉醫事人才培育。
副院長黃政斌表示，偏鄉醫院並非資源末端，而是串聯臨床、長照、公衛與社區的重要照護據點。他說：「希望國際醫師能看到偏鄉的真實樣貌。偏鄉醫療不僅是一份工作，更是一種責任。走入現場後，才能理解在地醫療運作方式與其必要性。」
院長陳曾基表示，北榮新竹分院多年與清華後醫、臺大與陽明交大公費醫學生計畫合作，逐步形成具在地化特色的偏鄉醫療教學模式。他指出：「這套模式自然發展於臺灣偏鄉的社區與醫療文化，是貼近在地的教學方式。」今年亦首次向外籍醫師呈現「跨國版的偏鄉醫療教學架構」。陳院長說：「這不是刻意打造的新版本，而是把我們日常在做的偏鄉教學如實呈現給國際醫師。期待未來能成為其他國家了解臺灣偏鄉醫療的參考案例，讓更多醫師看見偏鄉醫療教育的另一種可能。」
國際醫師團隊此次參訪北榮新竹分院的智慧病房、高壓氧中心、日照中心、精神復能庇護工場及智能實驗室，並走訪北埔老街與北埔衛生所，實際了解偏鄉臨床設備、公共衛生職責、初級照護流程與在地社區運作。
