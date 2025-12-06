推動轉型正義不停歇 賴清德：台灣以人權立國絕不走回頭路

總統賴清德出席「2025年世界人權日典禮」。（圖／方萬民攝）

總統賴清德今（6）日與文化部長李遠、國家人權館館長洪世芳、國史館館長陳儀深及受難者代表黃華一同出席「2025世界人選紀念日典禮」。他提到，台灣是以人權立國的國家，絕不會重蹈威權覆轍，未來將持續揭露真相、保存記憶、恢復受難者名譽，讓社會真正和解，讓台灣的人權之光繼續照亮世界。

賴清德表示，每年舉辦人權日活動，都是為了向在威權時期犧牲奉獻的前輩致敬。他提到，若非前輩們以自由為信念、以生命為代價，台灣不可能走到今日成為被世界盛讚的「亞洲民主燈塔」。他特別提及受難者黃華前輩，歷經四次入獄、共23年牢獄之災，仍堅定表示「從不後悔」，讓人深受感動與欽佩。

賴清德強調，這些前輩不僅無罪，更是台灣的民主英雄，政府將以人權立國為信念，絕不容許重蹈威權覆轍。他指出，台灣曾歷經長達38年的戒嚴統治，許多人因此遭受迫害、失去自由與生命，這段歷史不能被遺忘。唯有持續揭露真相、保存記憶、恢復受難者名譽，才能讓社會真正和解。他並說，政府將推動政治檔案開放、保存不義遺址，並持續核發名譽回復證書，讓更多受難者重獲清白與尊嚴。

他表示，轉型正義不是過去式，而是台灣持續前行的基石。面對全球威權主義擴張，台灣將與理念相近的民主夥伴攜手合作，分享對抗威權與追求自由的經驗，堅守人權、法治與和平價值。賴清德強調，「只有守住國家安全，才能守住人權與自由」，盼台灣繼續站在民主最前線，讓人權之光如同旭日，照亮台灣，也照亮世界。

