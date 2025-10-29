推動農村再生有成 南市獲農再卓越獎

南市榮獲農業部農村再生績效考評農再卓越獎及甲等績優縣市，農業局副局長吳威達率團隊出席接受公開表揚。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市榮獲農業部農村再生績效考評農再卓越獎及甲等績優縣市，農業局副局長吳威達率團隊出席接受公開表揚。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府農業局推動農村再生有成，榮獲農業部「一一四年度直轄市、縣市政府推動社區農村再生績效考評計畫」農再卓越獎第一組第三名，獲頒獎盃及獎金八十萬元，另也同時獲得甲等績優縣市，獲頒獎牌，農業局副局長吳威達代表市長黃偉哲率團隊出席頒獎典禮，接受農業部黃昭欽次長表揚。

市長黃偉哲表示，農業部針對縣市政府推動社區農村再生計畫包括「農村總合發展計畫」、「年度農村再生執行計畫」、「社區農村再生輔導計畫」，「執行培根計畫課程之規劃與訓練」、「農村再生計畫與年度執行計畫之研提」、「輔導與執行」等重要項目，考評縣市政府執行效能、成果與行政創新作為及農村再生政策配合度，南市成果獲評審委員認同，榮獲農再卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市，相當不易。

黃偉哲市長進一步說明，南市推動農村再生十餘年，近年接連榮獲農業部多項肯定，未來會持續輔導農村社區，並配合農業部辦理農村再生相關業務，透過中央與地方、政府與民間攜手努力，共創臺南農村，讓臺南農村永續發展。

農業局長李芳林指出，南市去年榮獲第三屆全國金牌農村競賽銅牌獎，今年再榮獲直轄市、縣市政府推動社區農村再生績效考評再獲農再卓越獎第一組第三名及甲等績優縣市，農村再生接連獲農業部肯定，是市府對農村再生付出與努力的成果展現；為廣為宣傳臺南農村，市府亦規劃農村遊程及上架旅遊平台，期擴大宣傳層面，吸引更多人到臺南感受農村文化。