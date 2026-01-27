推動銀髮族與女力就業勞局巡迴車深入各區服務

巡迴車於自行車嘉年華提供就業資訊。

台中市政府勞工局推動「就業服務巡迴車」，主動深入全市各區，提供即時職缺媒合、就業諮詢及相關就業服務。1月底以全新型態升級登場，預計辦理在地駐點設攤70場次，並繞行本市各區播音宣傳200場次以上，特別聚焦推動銀髮族群及重返職場女力就業機會，讓市民朋友在生活周邊即可輕鬆掌握最新就業資訊，把握年前就業契機迎接新年。

勞工局長林淑媛表示，巡迴車即時回應市民朋友求職需求，深受民眾好評；114年度除深入台體大、中教大及中興大學等校園，協助青年銜接職場外，也結合社區健檢活動、中秋市集及聖誕晚會等活動，讓就業服務融入市民日常生活；大型節慶活動如太平枇杷節、新社水光夜、逍遙音樂町及市民野餐日，民眾皆可向巡迴車索取就業資訊，展現市府對青年、婦女及銀髮族群的用心關懷。

中市勞工局表示，114年度「就業服務巡迴車」行動服務遍及全市各地，共辦理巡迴宣導190場次，累計服務逾3,000人次，深獲市民肯定。市長盧秀燕相當重視市民就業議題與勞工福祉，為持續深化就業服務量能、提升就業媒合效益，勞工局於115年度進一步升級巡迴車服務內容與場次規模，以創新服務模式協助各族群取得更多就業機會。

中市就業服務處補充，新春徵才活動已於1月份陸續展開，包括1月13日於沙鹿就業服務站、1月16日於豐原區公所4樓會議室、1月30日於大里區瑞城里市民活動中心、2月4日於經濟部產業園區管理局台中分局3樓訓練教室及2月7日於北屯區仁美國民小學活動中心。