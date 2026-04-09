推動長照有成 竹縣考評成績躍升全國第4
新竹縣長照業務表現大躍進，在衛生福利部辦理114年地方衛生機關業務考評中，榮獲分組第二名、全國第四名的好成績。縣長楊文科表示，此次長照考評成績較113年大幅進步，不僅是對過去努力的肯定，更具體展現新竹縣在推動長期照顧服務上的整合能力與執行力。
新竹縣於113年衛福部地方衛生機關業務考評中，名列第二組最後一名、全國22縣市排名第16名，有很大的進步空間。在縣府團隊與高齡長照處全體同仁過去一年的努力之下，先在113年採取任務編組「長期照顧管理中心」，再於115年正式成立高齡長照處，進行服務整合、流程優化及資源盤點等多項策略，全面強化長照服務品質與量能。
高齡長照處處長許瑜庭指出，在114年考評中，長照業務成績大幅躍進，不僅榮獲第二組第二名，並以89.90分的優異成績，躍升至全國第四名，整體表現亮眼，成果有目共睹。這項成績的取得並非偶然，而是來自於長照服務專線1966第一線服務人員及所有長照人員的投入與專業，以及跨局處之間密切合作的成果。
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