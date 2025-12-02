推動長者6力 高榮臺南分院勇奪ICOPE佳作與服務獎





高雄榮民總醫院臺南分院在長者健康促進領域再創佳績！衛生福利部國民健康署於日前舉辦「長者內在能力檢測（ICOPE）」績優表揚典禮，高榮臺南分院從上百件參選計畫中脫穎而出，榮獲地區醫院組佳作，同時由高齡醫學科護理師葉慈菁獲頒ICOPE服務人員獎，是臺南地區唯一同時抱回兩項獎項的醫療機構，受獎當日，由高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩與葉慈菁護理師共同代表出席，為醫院再添榮耀。

葉慈菁護理師

在邁入超高齡社會的今天，長者功能評估(ICOPE)量表能協助長輩檢測認知、行動、視力、聽力、營養與心情等六大功能，及早掌握健康風險、維持自立與生活品質，讓長輩「活得久，也活得好」，高雄榮總臺南分院於此次全國評獎上百件作品中榮獲地區醫院組佳作獎項及服務人員組獎，是臺南地區參賽機構中唯一同時榮獲兩項獎項之單位。

廣告 廣告

高齡醫學科主治醫師兼主任陳宣恩表示，高榮臺南分院隸屬於輔導會系統，本著金字塔三級整合的精神，主動到所屬榮家篩檢個案，展現獨特的榮民體系照護文化。因本院有完整的長照ABC服務，ICOPE評估轉介更採行「一條龍」模式，依照個案功能狀況導入適合的醫療或長照資源，提供完整的高齡照護，本院ICOPE收案範圍廣，除了社區據點、榮家、甚至高齡醫學科門診病患，發現可以用ICOPE篩檢出更多需要資源來維持或恢復六力的長輩們。

單位更開發了「改良式視力表」搭配認知學習卡牌，用於評估視力並提升長者認知能力，此創新工具已取得專利並參與國際會議發表研究成果發表。

高齡醫學科護理師葉慈菁榮獲本次ICOPE服務人員獎，平日於高齡醫學科門診為長輩評估老年周全性評估（CGA），發現即使ICOPE初評正常，有時仍因起坐時間趨近異常值而進一步發現長者有骨質缺乏、肌少症風險。

針對這樣的病患，會於評估後提供骨鬆衛教，並轉介至院內的「南榮樂活學苑」，該學苑導入「Tiger」精神（訓練、智慧、連結、快樂、回春）提供全方位健康促進。此外，配合現今AI數位化時代的來臨，本院運用輔導會的「安心御老平台」APP，葉護理師擔任平台窗口個管師，針對獨居榮民提供智慧化照護。

更多新聞推薦

● 《離島建設條例》逕付二讀、擋軍購預算與院版《財劃法》 民進黨轟藍白立委「吳三桂」