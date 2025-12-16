推動院際調解破僵局 鍾佳濱嗆韓國瑜不出席「沒出息」

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院在國民黨、民眾黨掌握多數下，日前強勢通過《財政收支劃分法》修正案，總統府與行政院高層決定採取「不副署、不公布」作法，引發在野陣營批評，憲政僵局持續延燒。民進黨團幹事長鍾佳濱今（16）日對此回應指出，在憲法法庭遭到癱瘓的情況下，行政院不副署是為了替國家「踩煞車」，避免國會濫權持續失速。

鍾佳濱表示，近年在藍白挾國會多數下，多項濫權、擴權的修法內容，已遭憲法法庭宣告違憲，然而國會多數不僅未加以修正，反而持續加速推動相關法案。在憲法法庭無法正常運作的情況下，只能由行政院透過不副署的方式，讓這列「失速列車」暫時停下。

他指出，賴清德總統身為國家元首，也是憲法秩序最後的捍衛者，對於當前時局表達憂心，並非無的放矢，而是希望握有國會多數的在野黨能夠就此打住，不要讓國家陷入更深的憲政危機。鍾佳濱直言，總統相關談話「頗有深意」。

針對未來是否動用憲法第44條的院際調解權，鍾佳濱表示，期盼總統能夠再次啟動院際協商機制，也希望立法院長韓國瑜能夠正視其角色，實際參與協調過程，與總統共同調解憲政機關之間的爭議。

鍾佳濱也提到，韓國瑜日前曾以「未獲黨團授權」為由未出席相關協商，但事實上，今年2月10日，總統曾邀集五院院長進行院際協商，當時韓國瑜亦有出席。他強調，院際協商是憲政責任，若不出席，「那就是沒有出席，也就是沒出息」。

