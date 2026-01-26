推動雲林農業國際化 張麗善率團訪中東

雲林縣政府考察團將前往中東波灣地區，展開為期7天的農業與食品產業國際交流行程／翻攝照片





雲林縣政府考察團今(25日)凌晨正式啟程，將前往中東波灣地區展開為期7天的農業與食品產業國際交流行程。縣長張麗善表示，中東地區近年成為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，具有高度市場潛力與穩定進口需求，此行不僅是拓展農產外銷，更是雲林農業走向國際、深化品牌布局的重要關鍵。

張麗善指出，面對全球氣候變遷與糧食供應鏈重組，各國對食品安全、來源透明與品質穩定的要求日益提高。雲林縣是台灣重要農業大縣，具備完整產業鏈與優質農產基礎，唯有主動接軌國際市場，才能讓在地農業持續升級、穩健發展。

廣告 廣告

張麗善表示，考察團此次將參與2026年波灣國際食品展，以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，由於中東市場高度重視文化尊重與宗教規範，唯有建立正確理解，並透過各種實際的參展經驗交流，才能讓雲林農產品有機會順利進入並深耕中東市場。

張麗善說，除了波灣國際食品展外，雲林優質農產品也將進軍中東國家巴林AL JAZIRA超市，這是新冠疫情後，臺灣首次在巴林舉辦的農產品海外拓銷活動，象徵臺灣農業重返中東市場、布局國際通路的重要里程碑。

農業處表示，雲林縣擁有得天獨厚的地理環境與自然條件、專業的農業技術，以及無數用心耕耘的農民，才能生產出多樣並優質的農產品，縣府除了在國內積極行銷之外，更將持續以國際視野推動農業發展，透過參與國際食品展會與系統性拓銷行動，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。



更多新聞推薦

● 藍白10度阻擋政院版國防特別預算審查 民進黨：下步要擋台美關稅協議嗎？