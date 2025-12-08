推動食米計畫 花蓮大禹國小獲教學潛力獎

校長楊朝全(右)代表受獎

花蓮縣立大禹國小推動「食米學園計畫」，將食農教育納入校訂課程，並結合社區共同推動課程與活動，獲得農業部農糧署選為114年度全國績優學校，並獲頒教學潛力獎。



大禹國小校長楊朝全表示，稻米是國人主食之一，玉里鎮又是全國最大的水稻生產基地，學校位於玉里鎮，多數學子為務農家庭，校園周遭即是農田，因此學校希望培養學生從生活中學習，從生活中學會解決問題的能力。這次獲獎，也肯定了學校在課程規劃、社區連結及學生多元學習成果上的表現。



楊校長指出，學校將食米教育融入各學習領域，發展出涵蓋插秧、收割、米食文化、營養知識及創意料理等完整學習架構。學生在課程中親身體驗農耕流程，從認識稻米品種、觀察植物生長，到實作米食料理，逐步理解食物來源與友善環境的重要性。學校也與社區農友及家長合作，邀請在地耕作者進入教室分享經驗，讓食農教育更貼近生活、更加扎根。

