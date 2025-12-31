推動食育教育 南市舉辦教案徵選分享會

南市教育局「飲食營養教育教案徵選」分享暨表揚大會

臺南市教育局在官田國小舉辦「飲食營養教育教案徵選」分享暨表揚大會，集結全市國中小最具創意的飲食營養教學成果。現場不只頒獎，更像一場食育創意展，各校教師分享如何把「吃得健康」變成孩子願意學、記得住、做得到的生活能力。

教育局長鄭新輝指出，今年參賽教案令人驚豔，這些優秀教案後續也將上架至「臺南市營養午餐教育網」，讓更多教師與家長都能看見、一起運用。