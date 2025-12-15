推動高齡友善飲食 「銀養好食光」打造高齡友善新「食」力

「銀養好食光 樂齡食安心-我嘉健康地圖帶你吃」推廣記者會。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.15）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】台灣即將進入超高齡社會，許多長者因缺牙或咀嚼功能退化，飲食選擇受限，增加營養不良、肌少症、跌倒風險，為此，嘉義市政府衛生局12/15日舉辦「銀養好食光 樂齡食安心-我嘉健康地圖帶你吃」推廣記者會暨食安樂齡友善店家頒獎活動，向市民展現嘉義市近年推動「高齡友善飲食」的豐碩成果；現場由社區營養師輔導的簡餐與便當業者展示「七級質地調整飲食」並提供試吃，同時邀請業者與據點代表分享暖心故事，呈現嘉義市營造長者友善飲食環境的用心與決心。

食安樂齡友善店家頒獎活動。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.15）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，「質地調整飲食」是專為高齡者及有咀嚼、吞嚥困難的族群所設計，透過改變食物的軟硬度、大小、形狀及濃稠度，讓長者能更安全、輕鬆地進食，不僅降低嗆咳、誤吸的風險，也能確保營養攝取充足，同時享受進食的樂趣；「銀養好食光」專案自112年推動以來，透過教學、輔導業者並營造友善飲食環境，逐步建立完善綿密的高齡友善飲食支持網絡，為迎接超高齡社會做準備；社區營養師累計辦理超過百場的營養課程，帶領長者認識質地調整飲食，深入社區與店家，教導如何調整軟硬度、維持口感與提升營養密度，並投入心力與業者共同研發創新食譜，反覆試作調整，精進菜色，使每一道「高齡友善餐點」兼具美味、軟硬適宜且營養均衡。

陳仁德醫院番社里巷弄站推出的 作品。 （圖／記者郭政隆攝，2025.12.15）

廖育瑋局長更指出，「銀養好食光」專案去年以輔導便當店為主，今年擴大輔導簡餐店，期望長輩除平日能享用軟質便當外，與家人外出聚餐也有適合的軟質餐可選擇，特別值得一提的是，興安花甲食堂與陳仁德醫院番社里巷弄站，在社區營養師的指導下，代表嘉義市參加國健署「銀領新食尚 銀養創新料理」比賽並榮獲佳作，讓外界看見社區在友善飲食上的細膩與用心，成為推廣高齡友善飲食的重要示範點，今日活動現場特別邀請受輔導店家提供「七級質地調整飲食」示範餐點，興安花甲食堂與番社里巷弄站也大方展示參賽食譜，供社區據點參考與運用，期盼共同打造更完善的銀髮友善飲食環境。

興安花甲食堂展示參賽作品。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.15）

衛生局國健科陳秀玲科長說明強調，嘉義市政府為保障飲食安全並打造更完善的高齡友善飲食環境，持續以「食品衛生、高齡友善、軟質輕食、營養均衡與環境永續」五大面向，辦理第三屆「食安樂齡友善店家」評選，評選過程中安排專業營養師到店輔導，協助導入友善服務設施，並協力設計更符合長者需求的軟質套餐，最終評選出17家優質店家，提供長者更安心、更適口的飲食選擇，讓市民能真正「吃得安心、吃得健康」；另外，衛生局網頁建置「嘉義市健康飲食地圖」，並依店家類別清楚分類，民眾上網搜尋即可快速找到住家附近的「高齡友善餐食店家」，輕鬆挑選適合長輩的友善餐點，享受「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧、吃得安心」的銀髮美食，打造高齡友善城市需要政府、業者與社區共同投入，衛生局持續邀請更多餐飲店家加入高齡友善服務行列，並持續擴大嘉義市「銀養好食光」服務版圖，讓嘉義市成為讓長輩安心生活、快樂用餐的幸福城市。

嘉義市議員陳家平。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.15）

今日出席「銀養好食光 樂齡食安心」活動的嘉義市議員陳家平於會場表示，市府應持續推動適合長者的軟性飲食，隨著高齡化趨勢，長輩的飲食不再只是吃飽，更關乎咀嚼吞嚥安全與營養吸收，與民間業者合作推動「真・樂齡軟食」不僅能增進長輩進食的樂趣與食慾，更能確保他們攝取足夠的鈣質與維生素D，有效防止骨質流失，個人亦承諾，未來將在議會持續監督並爭取預算，鼓勵社區共餐據點與餐飲業者導入專業營養知識，共同打造嘉義市成為真正「食」在安心的銀髮友善城市。