推動高齡友善 將精進29項行動

安樂區衛生所以「安樂『＋』能站─無礙生活載幸福」獲健康城市暨高齡友善城市海報銅獎，由主任鄭婉月代表受獎。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

市府召開「一一四年高齡友善城市第二次推動委員會」，邀集十一位專家學者及十八個市府局處與會，依據高齡友善城市八大面向、十六項例行指標及三十五項可改善指標，逐項檢視近半年執行成果，並針對二十九項行動方案持續研議與精進。

基隆今年參與「一一四年台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」，共計投稿三十六件作品，有三件獲海報獎肯定，分別是安樂區衛生所「安樂『＋』能站─無礙生活載幸福」獲銅獎、環保局「起立坐下好方便，善用廁間友善扶手」及衛生局「守護長輩健康‧基隆做您靠山」獲優等，展現各局處政策規劃到實務推動的用心與努力，具體反映在高齡友善城市推動上的進展。

巿府召開高齡友善城市推動委員會，檢視執行成果。（巿府提供）

市府感謝所有委員與專家長期在委員會中提供專業指導與寶貴意見，協助市府持續深化與精進相關措施，使長者需求能真正落實於服務設計與城市規劃中。期盼透過跨局處深入交流，提出更貼近長者需求的友善服務，強化施政策略。

目前全市老年人口比率達百分之二十二點零八，為全國第四高，每五位市民中就有一位是六十五歲以上長者。面對快速攀升的高齡化趨勢，市府持續透過跨局處協力，從生活環境、交通安全至健康照護等面向，全面推動安全、安心且具韌性的高齡友善城市建設。未來將持續以長者需求為核心，強化安全、照護及生活支持，透過專業力量與社區參與，推動更貼近長者需求的服務與環境改善，攜手打造「高齡友善、世代共融」的生活環境，朝「亞洲最有愛的城市」邁進。