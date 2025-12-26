推動「特搜醫療雙軌救援機制」 竹市消防局攜手馬偕醫院實兵演練





新竹市消防局為提升重大車禍及高風險受困事故的整體救援與醫療處置效能，所屬特種搜救隊特別攜手新竹馬偕紀念醫院，首度建立並推動「特搜醫療雙軌救援機制」，於日前完成首場實兵演練，成功實證將高階醫療資源用至災害現場的可行性與安全性。

消防局李世恭局長說明，此次演練模擬車禍翻車夾困情境，由消防局特種搜救隊先行進場執行破壞、穩固與救出作業，同步啟動醫療雙軌支援機制，由消防局警備車即時前往接送新竹馬偕醫院專科醫師及護理師，並依流程領用醫療藥品及血品，迅速直驅災害現場，於院前即展開高階醫療處置。傷患成功救出後，隨即跨院區後送至新竹台大醫院進行後續醫治，完整串聯「現場救援、院前醫療、院際轉送」的救命流程。

消防局指出，依法規規範，醫療行為及資源管理要求極為嚴謹，尤其輸血血品須維持完整冷鏈溫控，管制藥品如強效止痛藥、鎮靜劑等，更涉及高度法令責任與管理風險。如何在合法、安全前提下，將原本僅能於院內使用的關鍵救命資源帶到事故現場，是長期以來極具挑戰的課題。

市府表示，消防局與新竹馬偕醫院投入大量行政能量與專業人力，歷經多次跨部門協調、法規檢視與流程優化，最終成功建立一套嚴謹完善的「院前血品與管制藥品攜出機制」，兼顧醫療品質、法規遵循與現場救援時效，為高風險事故患者爭取寶貴的黃金救命時間。

新竹市衛生局及新竹捐血中心也於演練當天派員到場指導與觀摩，共同見證特搜醫療雙軌救援機制正式推行的重要成果。消防局表示，未來一旦發生重大意外事故，市民將可看到醫護人員與消防弟兄並肩作戰，將最專業的醫療技術帶到最前線，持續強化竹市整體緊急救護與災害應變量能，守護每一條珍貴生命。

