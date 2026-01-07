推動「總合外交」 林佳龍宣布將在台北成立「台灣INGO中心」

外交部長林佳龍7日出席外交部第6屆NGO領袖論壇，宣布將在台北成立「台灣INGO中心」。(記者王藝菘攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部今(7)日舉辦第6屆「NGO領袖論壇」，外交部長林佳龍致詞時宣布，外交部正計畫在台北成立「台灣INGO中心」(Taiwan INGO Center)，期盼吸引更多國際非政府組織來台設點，讓台灣成為印太地區INGO活動的關鍵樞紐，落實「人人都是外交官」的理念。

這是外交部在2026年舉辦的首場大型活動。林佳龍指出，在賴清德總統的政策指導下，外交部正致力將台灣打造為繁榮的全球經濟強國，並透過整合「價值外交」、「經貿外交」與「同盟外交」3大支柱，推動「總合外交」戰略。

林佳龍強調，這3大支柱並非獨立運作，而是相輔相成。透過NGO外交，台灣將民主、自由與人權等價值，轉化為具體且可信賴的合作項目，形成「台灣方案」(Taiwan Solutions)，讓國際夥伴看見台灣如何透過有意義的參與，為世界做出貢獻。

林佳龍表示，在總合外交的架構下，NGO的角色正在演變，不再只是政策的參與者，而是共同定義、共同執行並共同擴大台灣國際影響力的「核心夥伴」。鑑於過去1年國內外NGO合作展現的豐碩成果，以及越來越多國際非政府組織選擇深化對台合作，外交部規劃成立「台灣INGO中心」，藉由公私協力的緊密夥伴關係，進一步強化國家韌性並拓展台灣的國際影響力。

